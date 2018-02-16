ABD ile Türkiye uzlaştı, dolar/TL 3.74'e indi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson arasında gerçekleşen toplantıdan 'ilişkilerin normalleşmesi kararı' çıkması sonrası dolar/TL 3.74 seviyesine kadar gevşedi.

Dolar/TL, ABD ve Türkiye dışişleri bakanlarının verdiği mesajların iki ülke ilişkilerinde normalleşme sürecine girildiği yönünde olması sonrası geriledi.

Bu sabah saat 09.34'de 3.7662 seviyesinde olan dolar/TL saat 3.7427'ye kadar geriledikten sonra saat 14.20'de 3.7512 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL de rekor seviyesinden uzaklaşayarak 4.6820 civarında seyretti.

Geçen hafta toparlanma eğiliminde olan dolar endeksinde yükseliş hareketi kısa sürdü. Hafta boyu düşüş yaşayan dolar endeksi, bugün 88.25 seviyesine gerileyerek 17 Aralık 2014'ten sonraki en düşük seviyeye geriledi