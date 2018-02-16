Rusya Tarım Bakanlığı'ndan, Türkiye'de üretilen domatesler hakkında yeni açıklama

© AP Photo/ Raad Adayleh Zeybekci’den Rusya’ya domates ihracatı açıklaması

Rusya Yatırım Forumu'nda Sputnik'e demeç veren Tkaçev, Türkiye'den alımına izin verilen domateslerin miktarına ilişkin kotayı genişletmeyi planlayıp planlamadıkları sorusu karşısında, "Kararımızı duruma göre belirleyeceğiz. Fakat şu anda kotayı genişletmeye gerek görmüyoruz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 5 BİN TON TÜRK DOMATESİ SEVK EDİLDİ'

Ayrıca, Türk üreticiler için Rusya'ya sevk edebilecekleri domateslerin kotasının 50 bin ton olarak belirlendiğini fakat bu kotanın doldurulması için bir zaman aralığı belirlenmediğini anımsatan Tkaçev, şöyle devam etti: "Şu ana kadar 5 bin ton Türk domatesi sevk edildi. Bu, 45 bin ton domates daha sevk edebilecekleri anlamına geliyor."

Domates, Türk F16'larının bir Rus uçağını düşürmesi sonrası Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu bir dizi tarım ürününden biriydi. Türkiye'de üretilen domateslere yönelik yasak, neredeyse iki yıl sonra geçen yıl kaldırılmıştı.