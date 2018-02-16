Kayıt
22:24 16 Şubat 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 7°C
Canlı Yayın
    Arama
    IMF

    IMF heyeti, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4 büyümesini bekliyor

    © REUTERS/ Yuri Gripas
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye heyeti, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 büyümesini beklediğini açıkladı. IMF’nin 2018’e ilişkin bir önceki büyüme beklentisi yüzde 3.5 seviyesindeydi.

    Türk bayrağı - İstanbul boğazı
    © REUTERS/ Osman Orsal
    Türkiye 'sefalet'te 5. sırada
    Uluslararası Para Fonu'nun yayınladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye’ye ilişkin 'Madde 4 Görüşmelerini' tamamladığı bildirildi.

    Türk ekonomisinin 2016 yılındaki zayıflamanın ardından 2017’de mali genişleme ve elverişli dış koşulların yardımıyla toparlandığına vurgu yapılan raporda, “2017 yılında büyümenin yüzde 7 civarında olduğu tahmin ediliyor. Potansiyelin oldukça üzerinde olan bu büyümenin sonucunda üretim açığı, ilgili dengesizliklerin işaretleriyle birlikte pozitif gözüküyor” ifadelerine yer verildi.

    'DAHA AZ MALİ GENİŞLEME UYGULANMASI ETKİLİ OLACAK'

    CHP Milletvekili Muharrem İnce
    DHA
    CHP'li İnce: IMF'ye borç verecek kadar çalmışlar
    'IMF heyetinin baz senaryosuna göre, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4 büyümesinin beklendiği' kaydedilen değerlendirmede, bunda geçen seneye göre daha az mali genişleme uygulanmasının etkili olacağı belirtildi.

    IMF Yönetim Kurulu'nun henüz onaylamadığı değerlendirme raporundan önce ekim ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 genişleyeceği öngörüsünde bulunulmuştu.

    'EKONOMİ AŞIRI ISINMA İBARELERİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI'

    Türk lirasındaki değer kaybı, artan talep ve maliyet baskılarından ötürü yükselen enflasyonun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artırmaması durumunda tek haneli rakamlara düşmeyeceği iddia edildi.

    Ayrıca, cari açığın bu yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 5’in üstünde seyredeceği öngörüsüne yer verilen raporda, bunda yükselen petrol fiyatlarının ve güçlü iç talebin önemli rol oynayacağı kaydedildi.

    IMF heyetinin hazırladığı raporda, "Bu kadar güçlü bir toparlanmanın ardından ekonomi şimdi pozitif üretim açığı, hedefin oldukça üzerinde enflasyon ve daha geniş cari açık olmak üzere aşırı ısınma ibareleriyle karşı karşıya kaldı." yorumu yer aldı.

    'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ŞARTLARDAN OLUMSUZ ETKİLENME İHTİMALİ YÜKSEK'

    IMF
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    IMF'den Türkiye'ye : Ekonomik büyüme gelecek yıl yavaşlayacak
    Bu durumun, Türkiye’nin değişen küresel şartlardan olumsuz etkilenme ihtimalini yükselttiği kaydedilen raporda, iç ve dış dengesizliklerin mali politikaların dikkatli yönetimi ile parasal sıkılaşmayı içeren bir politika kombinasyonuyla çözülmesi tavsiyesinde bulunuldu. Söz konusu politika kombinasyonun yapısal reformlarla birlikte Türkiye’yi yükselen piyasa ekonomilerine yönelik küresel algının değişmesi ihtimaline karşı hazırlayacağı da vurgulandı.

    Dış finansman ihtiyacı, sınırlı döviz rezervi, kısa vadeli sermaye girişlerine bağımlılık ve kurumsal borçların kırılganlıklar arasında sıralayan IMF heyeti, raporunda “İnşaat sektöründe muhtemel arz fazlası işaretleri yükseliyor” uyarısına da yer verdi.

    İlgili konular:

    TÜSİAD: Büyüme yerine enflasyona odaklanılmalı
    TÜSİAD: Ekonomi literatüründe maalesef 'yüksek enflasyon ve yüksek büyüme' diye bir ikili yok
    Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
    Etiketler:
    IMF, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ahır 1
    Göçük altında kalan ineği için gözyaşı döktü
    Karikatür
    'Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor'
    İnfografik
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik donanımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam