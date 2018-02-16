Almanya ile Polonya arasında Kuzey Akım-2 tartışması

Merkel, başkent Berlin’de Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtti. Almanya ile Polonya arasında diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini belirten Merkel, "İyi yapacağımız daha çok şey var" dedi.

MERKEL: GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR

Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Polonya ile farklı görüşlerinin bulunduğunu belirten Merkel, "Kuzey Akım-2 konusunda görüş ayrılıklarımız var. Biz bunun ekonomik bir proje olduğunu düşüyoruz" diye konuştu.

'UKRAYNA'NIN TRANSİT ÜLKE KALMASINI İSTİYORUZ'

Boru hattının enerji alımının çeşitlendirilmesi için bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Merkel, Ukrayna’nın da gaz konusunda bir transit ülke kalmasını istediklerini kaydetti.

Merkel, Polonya ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

MORAWİECKİ'DEN TEPKİ: AYNI KAYNAKTAN, FARKLI BORU HATTI ÜZERİNDEN GELEN DOĞALGAZ

Polonya Başbakanı Morawiecki ise Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı projesini eleştirerek, "Bunun çeşitliliği temsil ettiği konusuna katılmıyorum. Aynı kaynaktan, farklı boru hattı üzerinden gelen bir doğalgaz söz konusu" ifadeleriyle Merkel'e tepki gösterdi.

POLONYA'DAN ABD'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Morawiecki ayrıca, ABD'ye proje konusunda yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen ayki bir açıklamasında, projeyi 'Avrupa'nın enerji güvenliğine yönelik bir tehdit' olarak gördüklerini ifade etmişti.

Projeyle Ukrayna’nın dışlanma riskinin bulunduğunu söyleyen Morawiecki, ülkesindeki yargı reformuna ilişkin bir soruya da, reform ile daha iyi bir yargı sisteminin oluşturulacağını ve hakimlerin bağımsız olacağını savundu.

Avrupa Birliği'nde Almanya ile birçok konuya benzer yaklaşımlarda bulunduklarını ifade eden Morawiecki, Almanya ile özellikle siber güvenlik, savunma alanında ve ekonomik alanda iş birliği içinde olmak istediklerini kaydetti.