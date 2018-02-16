Almanya ile Polonya arasında Kuzey Akım-2 tartışması

MERKEL: GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR
Rusya'dan, Almanya üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşınmasının planlandığı Kuzey Akım-2 Doğalgaz Boru Hattı’na ilişkin Polonya ile farklı görüşlerinin bulunduğunu belirten Merkel, "Kuzey Akım-2 konusunda görüş ayrılıklarımız var. Biz bunun ekonomik bir proje olduğunu düşüyoruz" diye konuştu.
'UKRAYNA'NIN TRANSİT ÜLKE KALMASINI İSTİYORUZ'
Boru hattının enerji alımının çeşitlendirilmesi için bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Merkel, Ukrayna’nın da gaz konusunda bir transit ülke kalmasını istediklerini kaydetti.
Merkel, Polonya ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.
MORAWİECKİ'DEN TEPKİ: AYNI KAYNAKTAN, FARKLI BORU HATTI ÜZERİNDEN GELEN DOĞALGAZ
POLONYA'DAN ABD'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI
Morawiecki ayrıca, ABD'ye proje konusunda yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, geçen ayki bir açıklamasında, projeyi 'Avrupa'nın enerji güvenliğine yönelik bir tehdit' olarak gördüklerini ifade etmişti.
Projeyle Ukrayna’nın dışlanma riskinin bulunduğunu söyleyen Morawiecki, ülkesindeki yargı reformuna ilişkin bir soruya da, reform ile daha iyi bir yargı sisteminin oluşturulacağını ve hakimlerin bağımsız olacağını savundu.
Avrupa Birliği'nde Almanya ile birçok konuya benzer yaklaşımlarda bulunduklarını ifade eden Morawiecki, Almanya ile özellikle siber güvenlik, savunma alanında ve ekonomik alanda iş birliği içinde olmak istediklerini kaydetti.
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