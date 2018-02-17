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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Kuzey Akım-2'nin ticari yararının göz önünde tutulmasını umuyoruz

    Sputnik
    Ekonomi
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'ya komşu ülkelerin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili karar verirken ticari yararı göz önünde tutmasını umut ettiklerini belirtti.

    Almanya bayrağı
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Berlin, Kuzey Akım 2'nin Alman karasularında inşa edilmesine izin verdi
    Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Rus ve Alman işadamlarıyla görüşen Lavrov, bazı ülkelerin şirketlerinin Kuzey Akım-2'nin sadece ticari ve yararlı yanını gördüğünü söyledi.

    Projeyi engellemeye çalışanların da olduğuna dikkat çeken Rus bakan, "Onlar şunu unutmamalı ki, Kuzey Akım-2 boru hattının uzunluğu, Ukrayna üzerinden Almanya'ya giden boru hattından 2 bin kilometre daha kısa ve transit maliyeti 2 kat daha az olacak" ifadelerini kulladı.

    Kuzey Akım-2'nin ekonomik ve ticari yararının tamamen ortada olduğunu kaydeden Lavrov, "Eminim, Almanya'ya komşu ülkeler nihai kararlarını verirken bu bilgiyi göz önünde bulunduracaklar" dedi.

    'ABD, RUSYA'YI ÖNLEME ADI ALTINDA AVRUPA'DA EKONOMİK ÇIKARLARINI İLERLETİYOR'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    Rusya ve Almanya arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması önündeki temel engelin, ABD'nin öncülük ettiği yaptırım sarmalının olduğunu dile getiren Lavrov, "Hesabı Avrupa'nın ödemek zorunda kaldığı ortada. Ancak Avrupalılar bu durumun normal olmadığını da anlamaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Yaptırımların temelinde ekonomik çıkarların yattığını anladıklarını söyleyen Rus bakan, "Amerikalılar, Rusya'yı önleme adı altında öncelikle kendi çıkarlarını ilerlettiklerini gizlemiyorlar bile" dedi.

    Bir dizi konularda görüş ayrılıklarına rağmen Rusya ve Almanya arasındaki ilişkilerin iki ülkenin gerçek ve köklü çıkarlarına dayanmasından yana olduklarını kaydeden Lavrov, "Alman dahil tüm yabancı işletmelerin Rusya'da kendini rahat hissetmesi için her şey yapmaya devam edeceğiz" sözünü verdi.

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    Etiketler:
    Kuzey Akım-2, Münih Güvenlik Konferansı, Sergey Lavrov, Almanya, Ukrayna, Rusya
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