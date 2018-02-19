Ali Koç: Bindiğimiz dalı kesiyoruz

Türkiye’de spora sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Marka ‘Bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa markam zarar görür’ diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz” dedi.

© AA/ Yasin Aras Ali Koç: Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda

Türkiye ile İspanya ekonomisi arasında uçurum olmadığı halde, Türkiye’de birçok kulüp maç formalarına bile sponsorluk bulamazken, İspanyol kulüpleri antrenman formalarını satar hale geldi. Koç, konuyu bir araya geldiği bir grup basın mensubuna değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın aktardığına göre, 'Türkiye’nin eksiği nedir?' diye sorulduğunda Ali Koç’un verdiği yanıt şöyle oldu:

"FC Barcelona’nın hedefleri bir milyar dolar. Sponsorları krallar gibi hissettiriyorlar. Bizde sponsorluk ilgisi dediğiniz gibi her geçen gün azalıyor. Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkardığımız zaman bu sorunları daha iyi çözeceğiz. Bugün Türkiye’de bir marka ‘X takıma verirsem öbür ikisine de vermem lazım yoksa markam zarar görür’ diyorsa, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Oysa bizim rekabeti de yapıcı yapmamız lazım.Bunu topyekun yapmamız lazım çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz.

© AA/ Ali Koç Ali Koç: Gerçek sorun kapitalizmdir

Oysa Barcelona ile olan sponsorluğumuza, sponsorluk değil, iş birliği diyoruz. Türkiye’de son dönemde gördüğümüz farklılık yaratan, sponsorluktan ziyade bir yolculuk olan bir birlikteliğe kulüp marka iş birliğine Vodafone-Beşiktaş belki en yakınıdır. Belki dediğimi tarif eden bir şeydir ama bunun norm haline gelmesi lazım. İspanya markasına İspanya birinci liginin çok büyük katkısı var. Keza Premier ligin de. Bir sene zarar edebiliyorsun. İkinci sene kar etmen gerekiyor yoksa denetleniyorsun. O yüzen burada lig sağlıklı. Sektörün nasıl ilerlediğini anlamak istiyorsanız daha önce Katar 34 milyon Avro veriyordu. İdman sahası dahil. Şimdiki 54 milyon veriyor idman sahası hariç."

Koç Holding'in bünyesinde bulunan Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu 3 yıl daha uzatan ve sponsorluk kapsamını genişleten sözleşmeye imza atarak kulübün global baş sponsoru olmuştu.

‘BANGIR BANGIR ABD PAZARINA GİRİYORUZ’

Habertürk'te yer alan habere göre de Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, “Dünyanın en zor pazarı ABD’ye bangır bangır giriyoruz. ABD’ye doğu yakasından girdik. Orada da bu tür anlaşmalarla tüm dünyada yüzde 20 ciro artışı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarla birkaç tane daha Arçelik yaratacağız” dedi.

'FENERBAHÇE, ATATÜRK YOLUNDA GİTMEKTEDİR'

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı da olan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Koç'un şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Siz inanırsanız, biz başarırız. Fenerbahçe için yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için attığı adımların birçoğu da kadınlara yönelik. Ben inanıyorum ki Fenerbahçemizin geleceğinde de en önemli rol kadınlarda. Siz olursanız Fenerbahçe geleceğe güvenle, umutla bakar, her şey daha güzel olur, yarınlar daha aydınlık olur. Bundan dolayı ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyetidir, bir spor kulübünden daha fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür! Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe ve gerek tribünde gerekse sosyal hayatta omuz omuza bir camia hayal ediyorum."