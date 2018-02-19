Ali Koç: Bindiğimiz dalı kesiyoruz

Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın aktardığına göre, 'Türkiye’nin eksiği nedir?' diye sorulduğunda Ali Koç’un verdiği yanıt şöyle oldu:
"FC Barcelona’nın hedefleri bir milyar dolar. Sponsorları krallar gibi hissettiriyorlar. Bizde sponsorluk ilgisi dediğiniz gibi her geçen gün azalıyor. Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkardığımız zaman bu sorunları daha iyi çözeceğiz. Bugün Türkiye’de bir marka ‘X takıma verirsem öbür ikisine de vermem lazım yoksa markam zarar görür’ diyorsa, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Oysa bizim rekabeti de yapıcı yapmamız lazım.Bunu topyekun yapmamız lazım çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz.
Koç Holding'in bünyesinde bulunan Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu 3 yıl daha uzatan ve sponsorluk kapsamını genişleten sözleşmeye imza atarak kulübün global baş sponsoru olmuştu.
‘BANGIR BANGIR ABD PAZARINA GİRİYORUZ’
Habertürk'te yer alan habere göre de Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, “Dünyanın en zor pazarı ABD’ye bangır bangır giriyoruz. ABD’ye doğu yakasından girdik. Orada da bu tür anlaşmalarla tüm dünyada yüzde 20 ciro artışı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarla birkaç tane daha Arçelik yaratacağız” dedi.
'FENERBAHÇE, ATATÜRK YOLUNDA GİTMEKTEDİR'
Öte yandan Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı da olan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Koç'un şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Siz inanırsanız, biz başarırız. Fenerbahçe için yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için attığı adımların birçoğu da kadınlara yönelik. Ben inanıyorum ki Fenerbahçemizin geleceğinde de en önemli rol kadınlarda. Siz olursanız Fenerbahçe geleceğe güvenle, umutla bakar, her şey daha güzel olur, yarınlar daha aydınlık olur. Bundan dolayı ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyetidir, bir spor kulübünden daha fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür! Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe ve gerek tribünde gerekse sosyal hayatta omuz omuza bir camia hayal ediyorum."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)