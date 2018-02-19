Kayıt
16:57 19 Şubat 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç

    Ali Koç: Bindiğimiz dalı kesiyoruz

    © AA/
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Türkiye’de spora sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Marka ‘Bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa markam zarar görür’ diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz” dedi.

    Ali Koç
    © AA/ Yasin Aras
    Ali Koç: Ülke karpuz gibi ortadan ikiye bölünmüş durumda
    Türkiye ile İspanya ekonomisi arasında uçurum olmadığı halde, Türkiye’de birçok kulüp maç formalarına bile sponsorluk bulamazken, İspanyol kulüpleri antrenman formalarını satar hale geldi. Koç, konuyu bir araya geldiği bir grup basın mensubuna değerlendirdi.

    Cumhuriyet'ten Olcay Büyüktaş'ın aktardığına göre, 'Türkiye’nin eksiği nedir?' diye sorulduğunda Ali Koç’un verdiği yanıt şöyle oldu:

    "FC Barcelona’nın hedefleri bir milyar dolar. Sponsorları krallar gibi hissettiriyorlar. Bizde sponsorluk ilgisi dediğiniz gibi her geçen gün azalıyor. Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkardığımız zaman bu sorunları daha iyi çözeceğiz. Bugün Türkiye’de bir marka ‘X takıma verirsem öbür ikisine de vermem lazım yoksa markam zarar görür’ diyorsa, bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Oysa bizim rekabeti de yapıcı yapmamız lazım.Bunu topyekun yapmamız lazım çünkü bindiğimiz dalı kesiyoruz.

    Ali Koç
    © AA/ Ali Koç
    Ali Koç: Gerçek sorun kapitalizmdir
    Oysa Barcelona ile olan sponsorluğumuza, sponsorluk değil, iş birliği diyoruz. Türkiye’de son dönemde gördüğümüz farklılık yaratan, sponsorluktan ziyade bir yolculuk olan bir birlikteliğe kulüp marka iş birliğine Vodafone-Beşiktaş belki en yakınıdır. Belki dediğimi tarif eden bir şeydir ama bunun norm haline gelmesi lazım. İspanya markasına İspanya birinci liginin çok büyük katkısı var. Keza Premier ligin de. Bir sene zarar edebiliyorsun. İkinci sene kar etmen gerekiyor yoksa denetleniyorsun. O yüzen burada lig sağlıklı. Sektörün nasıl ilerlediğini anlamak istiyorsanız daha önce Katar 34 milyon Avro veriyordu. İdman sahası dahil. Şimdiki 54 milyon veriyor idman sahası hariç."

    Koç Holding'in bünyesinde bulunan Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu 3 yıl daha uzatan ve sponsorluk kapsamını genişleten sözleşmeye imza atarak kulübün global baş sponsoru olmuştu.

    ‘BANGIR BANGIR ABD PAZARINA GİRİYORUZ’

    Habertürk'te yer alan habere göre de Ali Koç, Barcelona sponsorluğunun markanın bilinirliğini, pazar payını ve fiyatlandırma gücünü artırdığını belirterek, “Dünyanın en zor pazarı ABD’ye bangır bangır giriyoruz. ABD’ye doğu yakasından girdik. Orada da bu tür anlaşmalarla tüm dünyada yüzde 20 ciro artışı hedefliyoruz. Yeni yatırımlarla birkaç tane daha Arçelik yaratacağız” dedi.

    'FENERBAHÇE, ATATÜRK YOLUNDA GİTMEKTEDİR'

    Öte yandan Fenerbahçe Kulübünün haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı da olan Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi. 

    Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Koç'un şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

    "Siz inanırsanız, biz başarırız. Fenerbahçe için yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız. Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için attığı adımların birçoğu da kadınlara yönelik. Ben inanıyorum ki Fenerbahçemizin geleceğinde de en önemli rol kadınlarda. Siz olursanız Fenerbahçe geleceğe güvenle, umutla bakar, her şey daha güzel olur, yarınlar daha aydınlık olur. Bundan dolayı ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyetidir, bir spor kulübünden daha fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür! Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe ve gerek tribünde gerekse sosyal hayatta omuz omuza bir camia hayal ediyorum."

    İlgili konular:

    Ali Koç: 2018'de Fenerbahçe başkanlığına adayım
    Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki görevinden istifa etti
    Ali Koç: Fenerbahçeli değişim istiyor, ümidi de bende görüyor
    Etiketler:
    Barcelona Futbol Kulübü (FCB), Beko, Koç Holding, Ali Koç, İspanya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Alisa Agafonova ile Alper Uçar
    Türkiye, Kış Olimpiyatları'nda kendi rekorunu kırdı
    Karikatür
    'Türkiye ve ABD arasında ‘sonuç odaklı’ mekanizma kuruluyor'
    İnfografik
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknik donanımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam