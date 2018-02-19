Özel sektörün borcu 22 milyar dolar arttı

Merkez Bankası (TCMB) Aralık 2017'ye ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre aralık sonu itibarıyla, özel sektörün 2016 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 18.2 milyar dolar artarak 220.6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 4 milyar dolar artarak 18.3 milyar dolar oldu.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 998 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 209 milyon dolar düşüşle 4.4 milyar dolar seviyesine geldi.
Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 8.4 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 1.3 milyar dolar artışla 6.9 milyar dolara çıktı.
KISA VADELİ BORÇLAR
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 220.6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58.6'sını dolar, yüzde 34.9'unu euro, yüzde 4,8'inin Türk lirası ve yüzde 1.7'sinin ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. 18.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 47.6'sını dolar, yüzde 29.0'unun euro ve yüzde 23.4'ünün Türk lirası oluşturdu.
BORCUN YARISINDAN FAZLASI FİNANS KURULUŞLARININ
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 70.2 milyar dolar tutarında oldu.
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