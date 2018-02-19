'Petro, Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekecek'

Venezüella ilk 'petro' satışını yarın yapacak. Ülkenin kripto para denetçisi Carlos Vargas, cuma günü Caracas'ta yapılan bir toplantıda, "Sürecin başlamasıyla ilgili olarak salı günü bazı açıklamalar yapılacak" dedi.

Vargas, "Katar, Türkiye ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerinden pek çok yatırımcı olacağı gibi Avrupalılar ve Amerikalılar da katılacak" dedi.

Venezüella 'petro'ya ilişkin tüm ayrıntıları vermedi ancak hükümet danışmanları 'petro'nun yüzde 38.4'ünün, yüzde 60'lık bir indirimle özel açık artırmada satılmasını öneriyorlar.

'Petro'nun ABD'nin mali yaptırımlarının etkisini azaltmaya yardımcı olacağı belirtiliyor.