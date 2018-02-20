Elektrikli otomobillere fahiş ÖTV zammı

© REUTERS/ Alexandria Sage Elon Musk yeni araçlarını tanıttı: Elektrikli kamyon ve dünyanın en hızlı seri üretim arabası

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller tüm dünyada teşvik edilirken, Türkiye’de art arda vergi darbesi yiyor.

Meclis’e sevk edilen torba tasarıya kadar elektrikli otomobillerden sadece yüzde 3 ila 15 arasında ÖTV alınırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise alınmıyordu.

Bu da bu araçlara yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu. Ancak torba tasarıyla birlikte ilk önce elektrikli otomobillerden de artık MTV alınacağı ortaya çıktı.

Dünya teşvik ederken elektrikli otomobillere yüzde 84 ÖTV biraz fazla olmadı mı. ‘O kağıtta öyle Bakanlar Kurulu düşürür’ diyorlar. 10 kat düşürme yetkisi yok ki 😱 — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) 20 Şubat 2018

© AA/ Samuel Corum Şimşek: Gündemimizde yeni zam yok

Bu düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin yüzde 25’i kadar bir miktar belirlendi.

MUHALEFET FARK ETMEDİ

Elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğu zannedilirken, muhalefet partilerinin bile fark etmediği fahiş bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Tasarının içerisinde herhangi bir gerekçe ve açıklama belirtilmeden sadece ‘ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir’ ifadesi yer aldı.

Sağdaki tasarı metni fark edilmeden 15 Şubat’ta komisyonda kabul edildi ve Meclis’e sevk edildi… Sonucu merakla bekliyoruz pic.twitter.com/Van2GZyFfX — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) 20 Şubat 2018

Bu fark edilmeyen zamma göre elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken, Meclis’ten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları yüzde 33 ile yüzde 60 arasında zamlanacak.