Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsa İstanbul talimatı

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Borsa İstanbul'un halka arzının 2018 yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğini söyledi.

Karadağ, "2018 yılı içinde Cumhurbaşkanımız Borsa İstanbul'un halka arzının bitirilmesi talimatını verdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde Borsa İstanbul'un halka arzını gerçekleştirmiş olacağız" ifadesini kullandı.

Karadağ, bu yılki halka arzlara gelen yatırımcı sayısının 14 bin 183 olduğunu belirtti.