Kayıt
23:18 20 Şubat 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail-Doğalgaz platformu

    İsrail ile Mısır'dan 15 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

    © REUTERS/ Amir Cohen
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 35

    İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 64 milyar metreküp doğalgaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın 15 milyar dolarlık olduğu belirtiliyor.

    Türk Akımı
    © Sputnik/
    ‘Türk Akımı İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a karşı denge sağlayacak'
    Noble şirketinin web sitesindeki açıklamaya göre, anlaşmalar, İsrail'in Akdeniz'deki Tamar ve Leviathan sahalarının her birinden 32.5 milyar metreküp olmak üzere toplamda 65 milyar metreküp doğalgazın 2030 yılına kadar Mısır'a iletilmesini içeriyor.

    Mısır'da sanayi, petrokimya endüstrisi ve gelecekte de elektrik üretimi için kullanılacak doğalgazın ilk kısmının 2019 sonunda bu ülkeye ulaştırılması planlanıyor.

    Açıklamada, Noble Energy Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gary W. Willingham'ın, 'anlaşmaların bölgesel doğalgaz piyasasının gücünü göstermeye devam ettiği' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

    BORU HATTININ GÜZERGAHI HENÜZ NETLİK KAZANMADI

    Haaretz gazetesinde yer alan haberde de Mısır'ın gaz tüketiminin üretiminden fazla olduğuna işaret edildi.

    Anlaşmaların 15 milyar dolarlık olduğu belirtilen haberde, doğalgaz iletiminde kullanılacak boru hattı güzergahının henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

    NETANYAHU: ANLAŞMA HAZİNEYE MİLYARLARCA DOLAR GETİRECEK

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise konuyla ilgili açıklamasında "Bu (anlaşma) devlet hazinesine milyarlarca dolar getirecek" ifadesini kullandı.

    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

    Steinitz "Bu anlaşma İsrail'in enerji piyasasındaki kilit bölgesel aktör pozisyonunu güçlendirecek" dedi.

    MISIR PETROL BAKANI MOLLA: NİHAİ ONAY HENÜZ VERİLMEDİ

    Mısır Petrol Bakanı Tarık el Molla ise DMC adlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Mısır hükümeti henüz İsrail'den gaz ithalatı konusunda resmi talep almadı" dedi.

    Molla, İsrail'den gaz ithalatı için ön onayın alındığını ancak nihai onayın, anlaşmanın Mısır ekonomisine yararlı olacağı garantisi de dahil belirli şartların karşılanması halinde verileceğini söyledi.

    İlgili konular:

    Kıbrıs, Türkiye'yi Akdeniz'de doğalgaz çalışmalarını engellemekle suçladı
    Kıbrıs Enerji Bakanı Lakkotripis: 6.parselde büyük bir doğalgaz yatağı keşfedildi
    İran, Türkiye'ye olan doğalgaz borcunun tamamını ödedi
    Türk Akımı'nın doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı
    Etiketler:
    Anlaşma, Doğalgaz, Delek Group, Dolphin Enerji, Noble Enerji, Yuval Steinitz, Tarık el Molla, Benyamin Netanyahu, Akdeniz, Mısır, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    Karikatür
    Lavrov: Washington Suriye'de ateşle oynamamalı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam