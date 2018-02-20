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    Free Shop

    Free shop'a satılan yerli ürün 'ihracat' sayılacak

    © AA/ Arşiv
    Ekonomi
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    Başbakanlığa sevk edilen KDV reform paketine göre artık free shop’a satılan yerli ürün ‘ihracat’ sayılacak. Yerli ürünün fiyatı düşecek, ithalat avantajlı olmaktan çıkacak.

    şarap
    © Sputnik/ Valeriy Melnikov
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    Maliye Bakanlığı'nın Başbakanlığa sevk ettiği KDV reform paketinde, free shop olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarına yönelik vergi düzenlemesi de yer aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'yla birlikte hazırlanan düzenleme ile free shop'lara doğrudan satılan yerli ürünler artık 'ihracat' kabul edilecek. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre ürününü free shop'a satan yerli üreticiye KDV ve ÖTV kolaylığı sağlanacak.

    Free shop'lara satılan yerli ürünlerin dezavantajının ortadan kaldırılacağını belirten bakanlık yetkilileri, "Bütün dünyada bir yolcunun seyahati boyunca kişisel ihtiyaçlarını gidermek için tüketeceği ürünlerden vergi alınmıyor. Sadece malın bedelini ödüyorsunuz, ürünler üzerinde KDV, ÖTV ve gümrük vergisi yok. Örneğin İngiliz çayı, yolcu beraberindeki kişisel haklar kapsamında, vergisiz olarak satılıyor. Ancak Çaykur çay satmak isterse ülkemiz üzerinden gittiği için ‘ihracat' kabul edilmiyor. Bu nedenle vergi muafiyeti uygulanmıyor. Ödenen bu vergiler doğal olarak ürünün satış fiyatına yansıyor ve yerli ürün ithal ürüne göre pahalı oluyor" dedi.

    Yetkililer, şunları söyledi: "Yunanistan'a ihraç etmekle free shop'a göndermek arasında fark yok. Free shop'a ürün satan yerli üretici, yurt dışında herhangi bir ülkeye mal göndermiş gibi KDV ve ÖTV konusunda ihracat istisnasından faydalanacak. Ürünler free shop'un rafına geldiğinde tüketici vergisiz satın alacak."

    1 MİLYAR EURO'LUK PAZAR

    Türkiye'deki gümrüksüz satış mağazalarının yıllık 1 milyar euro'luk satış yaptığını belirten yetkililer, "Havalimanlarında genelde free shop olarak içki, sigara satılan yerleri biliyoruz ama onun dışında yerli markalarımızın da mağazaları var" dedi.

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    © AA/
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    Yetkililerin verdiği bilgiye göre mevcut durumdaki işleyiş şöyle: "Free shop'a mal satmak isteyenler vergi avantajından yararlanmak için malı önce örneğin Yunanistan'a ihraç ediyor, Yunanistan'dan da Türkiye'deki havalimanlarına geliyor. Free shop'larda satılan yerli ürünler daha tercih edilebilir olsun diye bir yöntem geliştirdik. Vergiden dolayı Türk malı ürünler pek rahat giremiyor. Bir anlamda yerli malını cezalandırmış oluyoruz. Düzenleme bunu ortadan kaldıracak. Free shop'larda satılan yerli ürün ithal ürünle hemen hemen aynı hale gelecek. Türkiye'de üretilen şaraplar, oyuncaklar, çaylar, çikolatalar free shop'ların raflarında rahatça yer alabilecek."

    Etiketler:
    Free shop
    Topluluk kurallarıTartışma
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