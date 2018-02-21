Zeybekci: ABD ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalırız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsishvili ve beraberindeki heyetle görüştü.

Zeybekci, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığına ilişkin soruya Zeybekci, "Birçok ülkeye karşı bir çalışma var. Bu konuda Türkiye olarak tecrübeliyiz. Türk çelik ürünlerine karşı daha önce açılmış olan 3 anti damping soruşturması, önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine, haksız rekabet yaratsın diye hükümet olarak vermiş olduğumuz hiçbir destek ve teşvik yok" cevabını verdi.

'ABD'NİN ANLAYIŞI KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'

Konuya ilişkin itiraz ve şikayetler olması durumunda Türkiye olarak ABD'ye karşı önlem almak zorunda kalacaklarına dikkati çeken Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Türkiye'deki ithalatçılar, üreticiler ve ihracatçıların da bu konuda hassasiyetleri ortaya çıkar, duyarlılıkları artar. Bununla ilgili bizlere şikayetleri olur, biz de bu şikayetleri inceleriz, bakarız. Dolayısıyla buradan önlem çıkma ihtimali yüksektir. Bu dönemde ABD'nin bazı ihraç ürünlerine ilave yükümlülük vergileri uygulamamız da oldu. Bu şekilde yakın takip ediyoruz. Ama ABD'nin, 'Dünyanın her yerine serbestçe ürünlerimi satabileyim diğer taraftan da ABD'ye başka ülkeler istediği ürünleri serbestçe satmasın.' anlayışı, kabul edilebilir bir şey değil."

'ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ'

ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Zeybekci, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.