Zeybekci: ABD ürünlerine karşı önlem başlatmak zorunda kalırız

Zeybekci, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ABD'nin çelik ithalatına ilave vergi getirme hazırlığına ilişkin soruya Zeybekci, "Birçok ülkeye karşı bir çalışma var. Bu konuda Türkiye olarak tecrübeliyiz. Türk çelik ürünlerine karşı daha önce açılmış olan 3 anti damping soruşturması, önlem gerekmediği şeklinde sonuçlandı. Türkiye'nin demir çelik ürünlerine, haksız rekabet yaratsın diye hükümet olarak vermiş olduğumuz hiçbir destek ve teşvik yok" cevabını verdi.
'ABD'NİN ANLAYIŞI KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL'
Konuya ilişkin itiraz ve şikayetler olması durumunda Türkiye olarak ABD'ye karşı önlem almak zorunda kalacaklarına dikkati çeken Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:
'ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ'
ABD'nin tutumunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Zeybekci, "ABD'nin yakın dönemde bu yanlıştan, korumacı ve içine kapanık duvarları yükselten anlayıştan pek ayrılacağı ümidi içinde değilim. Biz de önlemlerimizi alıp bu konudaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.
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