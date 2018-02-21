CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2016’da 32.6 milyar dolar olan cari açığın, yüzde 44.5 artışla 47.1 milyar dolara çıktığını belirterek “2017’nin cari açığı, Türkiye’nin 52 yıllık açığına bedel” dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Erdoğdu yaptığı açıklamada, 1951 yılından bu yana hesaplanan cari açık verilerine göre, 1951-2002 arasını kapsayan 52 yılda Türkiye’nin verdiği toplam cari açığın 43.7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Sadece 2017’de bunun 47.1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Erdoğdu, “Yani, bir yılın açığı 52 yıla bedel düzeye geldi. 1923’ten 2002’nin sonuna kadar geçen 80 yılda Türkiye toplamda 247 milyar dolar dış ticaret açığı verirken, AKP’yle geçen 15 yılda, 2017 sonu itibarıyla toplam dış ticaret açığı 967 milyar dolara ulaştı” dedi.

Devasa cari açık ve bütçe açığı verildi… Gelir dağılımı adaleti iyice bozuldu… Enflasyon, faiz ve işsizlik çift haneli… OHAL baskısı dolayısıyla yabancı yatırımcı gelmediği gibi yerli kaçıyor… Ama olsun milli gelir hesap yöntemi değişikliğiyle dünya şampiyonuyuz!!! https://t.co/r0lpiRoCRV — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 20 Şubat 2018

İhracat ve turizm gelirleri hızla düşerken, kronik cari açık sorununun milli ekonomiyi tehdit ettiğini, cari açıkla birlikte bütçe açığının da arttığını anlatan Erdoğdu, kronik cari açık ve bütçe açığının yüksek borçlanmaya yol açtığına dikkat çekti.