BP: Rusya, en büyük 'birincil enerji kaynağı' ihracatçısı olacak

Rusya'nın 2040 yılına doğru dünyanın en büyük birincil enerji kaynağı ihracatçısı olması bekleniyor.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) 'Enerji Görünümü' raporuna göre Rusya, 2040 yılına doğrun dünyanın en büyük birincil enerji kaynağı ihracatçısı olacak.

BP'nin raporuna göre 2040 yılında ABD'nin petrol ve gaz ihracatı 360 milyon ton olarak öngörülürken Rusya'nın bu enerji kaynaklarıyla gerçekleştireceği ihracat hacminin 780 milyon ton olması bekleniyor.

Aynı dönemde Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı daha artacak ve Rusya, Avrupa'nın enerji ithalatının yarısına yakınını karşılayacak.