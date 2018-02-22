TÜRSAB'dan 'Booking.com' süreciyle ilgili açıklama

Booking.com ile ilgili son açıklamaları değerlendiren TÜRSAB, birlik üyeleriyle eşit şartlar altında olması durumunda Booking'in faaliyetinin engellenemeyeceğini ifade etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, "Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz" dedi.

Dün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Booking.com ile görüşmelerin olumlu geçtiğini, kurumun bu turizm sezonunda tekrar faaliyete geçebileceğini duyurmuştu. Booking.com'un faaliyetlerinin engellenmesi ile ilgili mahkeme başvurusu TÜRSAB tarafından yapılmıştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Ekonomi Bakanlığı'nın Booking.com ile temaslarını devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda bakan bey çok net. 'Onlar yurt içindeki otelleri Türkiye'deki kullanıcılara satacaklarsa bu ülke içerisindeki faaliyet olacağı için ülkenin yasalarına uygun bir şirket kurmak suretiyle faaliyet yapabilirler' görüşünü biliyoruz" diye konuştu.

'MARKA OLARAK TABİİ Kİ GÜÇLÜ OLACAK'

Gürcün, Booking.com'un Türkiye'de şirketi olmadığı ve elde ettiği gelirle ilgili vergi vermediği için haksız rekabetin oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim davamızın konusu da buydu. Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz. Marka olarak da tabii ki güçlü olacaktır. Yasalara uygun şirket kurup Türkiye'de elde ettiği gelirin vergisini verdikten sonra kimsenin engelleme şansı yok."