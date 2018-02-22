TÜRSAB'dan 'Booking.com' süreciyle ilgili açıklama

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, "Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz" dedi.
Dünya'nın aktardığı habere göre, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, Ekonomi Bakanlığı'nın Booking.com ile temaslarını devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda bakan bey çok net. 'Onlar yurt içindeki otelleri Türkiye'deki kullanıcılara satacaklarsa bu ülke içerisindeki faaliyet olacağı için ülkenin yasalarına uygun bir şirket kurmak suretiyle faaliyet yapabilirler' görüşünü biliyoruz" diye konuştu.
'MARKA OLARAK TABİİ Kİ GÜÇLÜ OLACAK'
"Bizim davamızın konusu da buydu. Eğer Booking.com Türkiye yasalarına uygun bir şirket kurup bizim üyelerimizle eşit koşullarda elde ettiği gelirin vergisini vermek suretiyle faaliyet gösterirse aksi rekabetten söz edemeyiz. Marka olarak da tabii ki güçlü olacaktır. Yasalara uygun şirket kurup Türkiye'de elde ettiği gelirin vergisini verdikten sonra kimsenin engelleme şansı yok."
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