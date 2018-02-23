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    Bağdat Caddesi

    Bağdat Caddesi'nde fiyatlar eridi, 15 bin bina yıkılmayı bekliyor

    © Flickr/ Kadıköy Belediyesi
    Ekonomi
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    Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğu belirtildi. Kentsel dönüşüm başladığından bu yana caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10'unun yenilenebildiği, 15 bin binanın ise yıkılmayı beklediği açıklandı.

    Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların 2 yıldır düşüşte olduğunu belirtti.

    konut, İstanbul
    © AA/
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    Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Tavukçuoğlu, bölgede konut balonunun çok yüksek olmadığını savunarak mevcut stokun sadece yüzde 10'unun satılmayı beklediğini kaydetti.

    Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi'nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85'lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.

    Bağdat Caddesi'nde, özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, "Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500'e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

    'GAYRİMENKUL FİYATLARI ÇOK HIZLI ARTTI'

    Ekonomi raporu
    © Sputnik/
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    Melih Tavukçuoğlu, İstanbul'da özellikle son 2 yıla kadar gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı arttığını, 2 yıldır da artışların sınırlı kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bağdat Caddesi gerçekten çok önemli. Türkiye'nin en önemli lokasyonlarından… Cadde, 2018'de yeniden İstanbul'un göz bebeği konumuna gelecek. Mevcutta deniz gören büyük daireler, kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85'lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar 2 yıldır düşüşte. Son 2 yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Bölgedeki konutların, cadde ve sahildeki konumlarına göre fiyatları değişebiliyor. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40'ları aştı."

    'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 20 YIL DAHA SÜRMESİ ANLAMINA GELİYOR'

    Ankara Büyükşehir Belediyesi
    © AA/ Arşiv
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    Tavukçuoğlu, kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10'unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyledi.

    Bölgede her yıl ortalama bin binanın kentsel dönüşüme girdiğini bildiren Tavukçuoğlu, "Bu da kentsel dönüşümün, yaklaşık 20 yıl daha sürmesi anlamına geliyor. Çok fazla konut üretmenin, bölge dışından oyuncuların bölgeye hücum etmesinin, kat sahiplerinin inşaat firmalarının rakibi haline dönüşmesinin yanı sıra banka kredilerinin yaşattığı sıkıntılar konut satışını olumsuz etkiliyor. Bu, az da olsa bölgede konut stokunun oluşmasına neden oluyor. Eskiye oranla dairelerin satış hızı daha uzun bir döneme yayılmaya başlamıştır. Önceden topraktan satılan projeler, şimdilerde proje tamamlandıktan sonra satılabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    kentsel dönüşüm, emlak, Konut, Erenköy, Suadiye, Caddebostan, Göztepe, İstanbul, Bağdat Caddesi
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