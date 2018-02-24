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    Mali kriz yaşayan teknoloji devi Bimeks'in iflası istendi

    © AP Photo/ Marcio Jose Sanchez/File
    Ekonomi
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    Yaşadığı mali darboğaz nedeni ile mağazaları birer birer kapanan Bimeks’e (Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.AŞ) karşı ilk iflas davası da açıldı.

    Sağlık Bakanı Recep Akdağ
    © AA/ Arşiv
    Akdağ: İflas ertelemeyi kaldırıyoruz
    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre  İstanbul Anadolu Beşinci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında, davacı taraf Mordahay Namet isimli bir kişi. 

    Şirketin tahvillerinden satın alan Namet, ödemesi yapılmadığı gerekçesi ile iki yıl kadar önce şirkete karşı icra takibine geçti. Şirket, takibe itiraz etti. Bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile dava açıldı.

    Yapılacak yargılama sonrası, mahkemenin iflas kararı vermesi halinde şirketin tasfiyesi gündeme gelecek. Davanın yargılamasına 21 Mart’ta başlanacak. İflas davasına konu alacak tutarını ise 100 bin lira olduğu belirtildi. 

    Belek ve bölgesindeki diğer turizm merkezleri Kadriye ve Boğazkent'te taksiciler kontak kapattı, esnaf öğle saatlerine kadar dükkânlarını açmadı.
    © Fotoğraf: DHA
    Yılın ilk altı ayında 50 bini aşkın esnaf iflas etti
    Bimeks, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptğı açıklamada "Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerini kullanmıştı. 

    Business HT'den Ceren Dilekçi'ye konuşan Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akgiray, uzun süredir devam eden ortak arayışında sonuç elde edemediklerini söylemişti. 

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    Etiketler:
    İflas, Bimeks, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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