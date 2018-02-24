TCMB Başkanı Çetinkaya: Her oynaklığa tepki veremeyiz

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre Çetinkaya, para politikasına yönelik eleştirilere şu ifadelerle yanıt verdi:

© REUTERS/ Umit Bektas Ağbal: Dövizdeki oynaklığı düşürmeye kararlıyız

"Gerekli tepkiyi gereken ölçüde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Konjonktür gereği, dönem dönem piyasa dalgalanmaları yaşanıyor. Para politikası duruşunun bu oynaklıklara bire bir karşılık vermesini beklemek doğru değil. Orta vadede enflasyon görünümünü etkileyen bütün unsurları bir arada değerlendirip, ana trendleri analiz ederek, gerekli tepkiyi veriyoruz. Dolayısıyla, yaşanan gelişmelerin etkilerini, kaynaklandığı faktörleri ve risk unsurlarını değerlendirip ona göre adım atmak esas. Özellikle orta ve uzun vadede fiyatlama davranışları üzerindeki olası etkileri dikkate almak önemli. Bu doğrultuda kademeli, öngörülebilir, net ve kararlı bir yaklaşım kalıcı sonuçlar almak açısından daha etkili olacaktır. Para politikası kararlarını bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor."