Almanya'dan sığınmacı sorunu ve siyasi belirsizliğe rağmen rekor bütçe fazlası

Almanya, sürmekte olan siyasi belirsizlik ve sığınmacı sorununa rağmen 36.6 milyar euro bütçe fazlası verdi.

Almanya, 36.6 milyar euro ile, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından beri en yüksek bütçe fazlasını verdi.

Bu durumun kamu gelirlerinin yükselmesi, yatırımlarla ihracatın artması ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla yakından ilgili olduğu belirtiliyor.

KONJONKTÜR HAZİNE'YE YARADI

Almanya'daki yüksek konjonktür 2017 yılında Hazine'nin rekor gelir elde etmesine de yaradı. Federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar 2017'yi toplam 36,6 milyar euro fazlayla kapattı.

​EKONOMİK CANLANMA VE ARTAN İSTİHDAM ETKİLİ

Kamunun harcadığından 36.6 milyar euro daha fazla gelir elde etmesinde ekonomik canlanma ve artan istihdamın etkili olduğu belirtilen Federal İstatistik Dairesi raporuna göre kamu gelirleri fazlası Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1,1'ne tekabül ediyor.

İlk tahminlerde fazlanın 38 milyar 400 milyon euroyu bulması bekleniyordu.