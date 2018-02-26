TÜRSAB'ın yeni başkanı belli oldu

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB'da seçim yarışı sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarıştı.

Birliğe kayıtlı 3613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, Firuz Bağlıkaya 2200, Çetin Gürcün 1057, Emin Çakmak 356 oy aldı.

Böylece TÜRSAB'ın yeni başkanı 'Bize Değişim Gerek' Platformu lideri Firuz Bağlıkaya oldu.

18 yıldır TÜRSAB'ın başkanlığını yürüten Başaran Ulusoy'un döneminde mahkemeye başvurulmuş ve dünyanın en büyük online rezervasyon portalı booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri durdurulmuştu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamasına göre, portalın bu yaz sezonu tekrar faaliyete girmesi bekleniyor.