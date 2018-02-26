Dolar, haftaya düşüşle başladı

Geçen hafta cuma günü sakin bir seyir izleyen ve 3.7800-3.7950 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.21 artışla 3.7908'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0.30 azalışla 3.7780 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yatay bir seyirle 4.6610, sterlin/TL ise yüzde 0.14 artışla 5,3010'dan işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.23 yükselişle 1.2325, dolar endeksi ise yüzde 0.27 azalışla 89.6 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3.7350'nin destek, 3.8120 seviyesinin de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.