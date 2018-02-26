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    İstanbul / Türkiye ekonomisi

    Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son 5 yılın zirvesinde

    © REUTERS/ Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türkiye'de 2017'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6.3'lük artışla 5930'a çıkarak, son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Ekonomi Bakanlığı'nın uluslararası doğrudan yatırım verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2012 yılına kadar kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 olurken, bu sayı 2017 sonu itibarıyla 58 bin 954'e çıktı.

    Türkiye'de şirket sayısı arttı
    © AA/ Arşiv
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    Şirketlerden 22.559'u AB ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketler içinde 7151 şirketle Almanya ilk sırada yer aldı. AB dışındaki Avrupa ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 5286'ya ulaştı.

    AB'nin ardından ise 21.309 şirketle Yakın ve Ortadoğu ülkeleri geldi. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri sermayeli şirket sayısındaki artış trendi geçen yıl da sürdü. Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı da son 5 yılda düzenli artış gösterdi. Türkiye'de 4230 Asya sermayeli, 2530 da Afrika sermayeli şirket bulunuyor.

    Yabancı sermayeli şirketlerin 22.319'u toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 9583 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri izledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5722 oldu.

    YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

    Türkiye'de şirket sayısı arttı
    © AA/ Arşiv
    Kurulan şirket sayısı eylül ayında yüzde 23.4 azaldı
    Türkiye'de yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6.3 artışla 5930'a çıktı. 2013'te 3764, 2014'te 4681, 2015'te 5577, 2016'da 5578 olan yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı, böylece son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Geçen yıl kurulan şirketlerde 3671 firmayla yine Yakın ve Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Bu bölgeyi, 897 şirketle AB ülkeleri izlerken, AB ülkelerinden Türkiye'de en fazla şirket kuran ise 287 ile Almanya oldu. 2017'de Afrika sermayeli 465 şirket kurulurken, bu firmaların 385'inin sermayesi Kuzey Afrika ülkelerinden geldi.

    Asya ülkeleri sermayeli geçen yıl kurulan şirket sayısı da 424 oldu.

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    Etiketler:
    şirket, Afrika, Almanya, Ortadoğu, Avrupa Birliği, Türkiye
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