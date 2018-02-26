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    Amazon

    Amazon martta Türkiye'de

    © AA/
    Ekonomi
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    Mart ayı sonunda büyük bir lansmanla Türkiye'ye girmeye hazırlanan Amazon'un yüzde 10 gibi pazarın altında bir komisyon oranıyla satışlara başlayacağı belirtildi.

    Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Türkiye'ye girişi tarihi belli oldu. Toptancı ve satıcılara 'hazır olun' mesajı veren Amazon'un mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de test satışlarına başlayacağı belirtildi.

    Amazon
    © REUTERS/ Darren Staples
    Amazon Türkiye için tarih verildi
    Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Amazon Turkey Services'in hiç beklemeden Türkiye'de toptancı ve satıcılarla irtibata geçtiği öğrenildi. Türkiye ekibiyle komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar pazar araştırması yapan firma, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek beklentilerini dinledi.

    Amazon'un en çok sorduğu soru ise 'ne kadar komisyon ödüyorsunuz' oldu. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15'lerde olduğu sektöre Amazon'un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.

    KENDİ KARGO ŞİRKETİNİ KURDU

    Amazon Go
    © REUTERS/ Jeffrey Dastin
    Amazon kasa ve kasiyersiz ilk süpermarketi açtı
    Amazon'un Türkiye'de Hepsiburada'yı satın alacağı iddia edilmişti. Hepsiburada daha önce yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken, gelen haberler de o yönde. Haberlere göre, firmanın amazon.com.tr adıyla faaliyet göstereceği belirtiliyor. Amazon'un Türkiye'deki faaliyetlerine ise mart ayı sonunda büyük bir lansmanla başlaması bekleniyor.

    Toptancı ve satıcılara 'Mart ayı için hazırlık' olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

    Türkiye'deki tüm hazırlıklarının tamamlayan Amazon müşterilerinin satın aldığı ürünleri üreticiden alıp tüketiciye ulaştıracak kendi kargo şirketini kuruyor. Shipping with Amazon ismini alacak olan kargo şirketi ilk aşamada Amazon müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak.

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    Etiketler:
    Amazon, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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