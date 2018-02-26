Amazon martta Türkiye'de

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Türkiye'ye girişi tarihi belli oldu. Toptancı ve satıcılara 'hazır olun' mesajı veren Amazon'un mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de test satışlarına başlayacağı belirtildi.
Amazon'un en çok sorduğu soru ise 'ne kadar komisyon ödüyorsunuz' oldu. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15'lerde olduğu sektöre Amazon'un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.
KENDİ KARGO ŞİRKETİNİ KURDU
Toptancı ve satıcılara 'Mart ayı için hazırlık' olun çağrısı yapan firmanın belirli ürün kategorisinde test satışlarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Lüksemburg ekibinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelerek büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.
Türkiye'deki tüm hazırlıklarının tamamlayan Amazon müşterilerinin satın aldığı ürünleri üreticiden alıp tüketiciye ulaştıracak kendi kargo şirketini kuruyor. Shipping with Amazon ismini alacak olan kargo şirketi ilk aşamada Amazon müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak.
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