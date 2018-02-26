Kayıt
00:37 27 Şubat 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Harvey Weinstein

    Weinstein'ın şirketi iflas açıklamasında bulunacak

    © AP Photo/ John Carucci
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Aralarında ünlü isimlerin de olduğu onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'ın kurucularından olduğu New York'lu film stüdyosu Weinstein Company iflas açıklamasında bulunacak. Açıklama, şirketin varlıklarını satmak için yaptığı görüşmelerin başarısız olmasının ardından geldi.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    © AA/ Evrim Aydın
    ‘Kadınlar, Hollywood’daki skandalın ardından tacizler hakkında konuşmak için daha cesur’
    Buzzfeed'in aktardığına göre, ünlü yapımcının adının karıştığı skandalın ardından zor günler yaşayan Weinstein Company varlıklarını başka bir girişimci gruba satma konusunda yürütülen görüşmelerin başarısız olmasının ardından iflas açıklamasında bulunacağını duyurdu.

    New York merkezli şirketin 3 kişilik yönetim kurulundan dün yapılan açıklamada şirketin iflas duyurusundan başka çaresi kalmadığı vurgulandı.

    Açıklamada " Bunun çalışanlarımız, alacaklılarımız ve mağdurlar açısından çok talihsizce olduğunun farkındayız. Yönetim kurulunun şirketin kalan değerini çoğaltmak için tek bir seçeneği kaldı; o da kurallı bir iflas süreci" dedi.

    Şirket iflas duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılabileceğini de belirtti.

    'SATIŞ GÖRÜŞMELERİ NEW YORK SAVCISININ KAMU DAVASININ ARDINDAN ANİDEN SONLANDI'

    Harvey Weinstein
    © REUTERS/ Carlo Allegri
    New York savcılarından cinsel tacizle suçlanan Weinstein'a dava
    Los Angeles Times'ın (LA Times) aktardığına göre Weinstein Company bir süredir film stüdyosunun varlıklarını başında iş kadını Maria Conteras Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satmak için görüşmeler yapıyordu ancak bu görüşmeler bir sonuca ulaşmadı.

    LA Times, Contreras Sweet'in yapımcı Weinstein'ın mağdur ettiği kişilere 40 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini, yatırımcı grubunun şirketin adını değiştireceğini ve yönetim kurulunda kadınların çoğunlukta olacağı sözünü verdiğini belirtti.

    Ancak satış konusundaki görüşmeler 11 Şubat'ta New York Savcısı Eric Schneiderman'ın şirkete ve yönetim kurulu üyelerine yönelik kamu davası açmasının ve anlaşmayı sorgulamasının ardından aniden sonlandı.

    Savcı açıklamasında "Anlaşma Weinstein kardeşleri görevden alıyor ancak geri kalan yönetime dokunmuyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" demişti.

    New York Times gazetesinin haberine göre  Weinstein şiketinin yönetim kurulu ayrıca Contreras Sweet'i stüdyonun çalışmalarını sürdürebilmesi için vermeyi vadettiği ara ödemeyi sağlamamakla de suçladı.

    Harvey Weinstein, şirketi 2005 yılında kardeşi Bob ile birlikte kurmuştu. Skandalın ardından Harvey Weinstein yönetim kurulu üyeliğinden kovulmuş, kardeşi ise görevini sürdürmüştü.

    Şirket 'Artist', 'Demir Leydi' ve 'Zoraki Kral' gibi birçok Akademi Ödüllü filmin yapımcılığını üstlenmişti.

    100'den fazla kadına cinsel saldırı, cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein şu anda seks bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyor.

    Weinstein hakkında ABD ve İngiltere'de yürütülen soruşturmalar olsa da yapımcıya yöneltilmiş resmi bir suçlama henüz bulunmuyor. Weinstein hakkındaki suçlamaları reddetmeyi de sürdürüyor.

    İlgili konular:

    'Konuşamayacak kadar öfkeliyim' diyen Thurman, sonunda Weinstein'ın saldırısını anlattı
    Hollywood'un karanlık yüzü: Tacizci Weinstein'ın bir sözüyle sinema kariyerleri bitirildi
    Ünlü aktris Salma Hayek'ten cinsel taciz suçlaması: Weinstein benim de canavarım
    Etiketler:
    Cinsel saldırı, Cinsel taciz, Satış anlaşması, İflas, Weinstein Company, Harvey Weinstein, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sovyetler Birliği'nin zamanın ötesindeki teknolojik geliştirmeleri
    Sovyetler Birliği'nin zamanın ötesindeki teknolojik buluşları
    Karikatür
    ‘Ülkesiz takım’ nitelemesinde bulunan New York Post, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı
    İnfografik
    Rusya Devlet Başkanı adaylarına destek oranı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam