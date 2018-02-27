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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Dünya Ticaret Örgütü tam bir felaket

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    Trump, Beyaz Saray'da valiler için düzenlenen toplantıda Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana ülkede 3 milyon kişiye istihdam yaratıldığını belirten Trump, büyümenin de son çeyreklerde yüzde 3'ün üstünde geldiğini hatırlattı.

    ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto
    © REUTERS/ Henry Romero
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    Trump, ayrıca hangi siyasi partiyi desteklerse desteklesin tüm Amerikalıların bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimlerinden yararlandığını dile getirdi.

    'MEKSİKA'YA YILDA 130 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ'

    Öte yandan, ülkesine ticaret alanında adil davranılmadığını savunan Trump, ABD'nin başta Çin, Kanada ve Meksika olmak üzere en büyük ticaret ortaklarının uyguladığı bariyerler nedeniyle çok para kaybettiğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS/ Damir Sagolj
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    Trump, "Örneğin Meksika'ya yılda 130 milyar dolar kaybediyoruz" dedi.

    ABD'nin kayıplarından diğer ülkeleri değil, eski yönetimleri sorumlu tutan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e büyük saygı duyduğunu belirtti.

    DTÖ'yü sert bir şekilde eleştiren Trump, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Dünya Ticaret Örgütü, Donald Trump, Çin, Meksika, ABD
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