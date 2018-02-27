Trump: Dünya Ticaret Örgütü tam bir felaket

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana ülkede 3 milyon kişiye istihdam yaratıldığını belirten Trump, büyümenin de son çeyreklerde yüzde 3'ün üstünde geldiğini hatırlattı.
'MEKSİKA'YA YILDA 130 MİLYAR DOLAR KAYBEDİYORUZ'
Öte yandan, ülkesine ticaret alanında adil davranılmadığını savunan Trump, ABD'nin başta Çin, Kanada ve Meksika olmak üzere en büyük ticaret ortaklarının uyguladığı bariyerler nedeniyle çok para kaybettiğini söyledi.
ABD'nin kayıplarından diğer ülkeleri değil, eski yönetimleri sorumlu tutan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e büyük saygı duyduğunu belirtti.
DTÖ'yü sert bir şekilde eleştiren Trump, "DTÖ bir felaket. Bizim ticarette iyi olmamızı imkansız hale getiriyor. Davaları kaybediyoruz, hakimlerimiz yok" diye konuştu.
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