Yıldız'ın taşeronundan 'Bireysel' satış

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre satış sürecinin ilk adımı olan resmi kurumlara başvuru süreci başladı. Yıldız Holding ise Bireysel Tanıtım ile bir bağının olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada “Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş bir Yıldız Holding şirketi değildir. Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş şirketinde Murat Ülker’in bir payı ve herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ancak Bireysel Tanıtım uzun zamandır bize başarıyla tanzim, teşhir hizmeti veren bir taşeronumuzdur” denildi.