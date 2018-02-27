Cezayir'de konuşan Erdoğan'dan 1 milyar dolarlık yatırım açıklaması

Cezayir ziyaretini sırasında Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Erdoğan, "Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye'nin önde gelen firmalarından olan Rönesans ve Bayegan arasında Adana'da Yumurtalık serbest bölgesinde 1 milyar dolarlık petrokimya yatırımı (kurulması) konusunda anlaşmaya varıldı" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Yılda 450.000 ton poliproplen üretecek bu tesisin hammaddesi Cezayir'den tedarik edilecek. Bu tesisin hayata geçmesiyle birlikte cari açık noktasında da ciddi bir sıkıntıyı aşmış olacağız ve dışa bağımlılığı da yüzde 25 azaltılmış olacağız."