Rusya, dünyanın yarısını besliyor

Son yıllarda küresel buğday pazarının yarısından fazlasını ele geçiren Rusya, bereketli hasat ve cazip fiyat politikası sayesinde dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı oldu.
Bloomberg'e göre Rusya'nın, bu sezon 36.6 milyon ton buğday satarak yeni bir rekor daha kırması bekleniyor.
Rusya'dan tahıl ürünleri ithal eden ülkeler sıralamasında Mısır, 1.74 milyar dolar ile ilk sırada, Çin, 1.72 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. İlk 5'e giren ülkelerse Güney Kore, Türkiye ve Kazakistan.
#Egypt becomes biggest market for Russian goods https://t.co/vXUixaO9gW— RT (@RT_com) February 22, 2018
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