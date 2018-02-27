Rusya, dünyanın yarısını besliyor

Bloomberg'in araştırmasına göre 2012 yılından bu yana en iyi artışı gerçekleştirerek 19 milyar dolarlık tahıl ihracatı gerçekleştiren Rusya, dünya ülkelerinin yarısının ekmek için buğday ithal ettiği ülke konumuna geldi.

Son yıllarda küresel buğday pazarının yarısından fazlasını ele geçiren Rusya, bereketli hasat ve cazip fiyat politikası sayesinde dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı oldu.

Bloomberg'e göre Rusya'nın, bu sezon 36.6 milyon ton buğday satarak yeni bir rekor daha kırması bekleniyor.

Rusya'dan tahıl ürünleri ithal eden ülkeler sıralamasında Mısır, 1.74 milyar dolar ile ilk sırada, Çin, 1.72 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. İlk 5'e giren ülkelerse Güney Kore, Türkiye ve Kazakistan.