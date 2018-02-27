Rusya: Türkiye’ye et sevkiyatı görüşmeleri 2 ay içinde tamamlanabilir

Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Yevgeniy Gromıko, Türkiye ile Rus etinin sevkiyatıyla ilgili görüşmelerin aktif bir şekilde devam ettiğini ve önümüzdeki 1.5-2 ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

© REUTERS/ Benoit Tessier Rus kaz, ördek ve hindi etinin Türk pazarına sevkiyatı görüşüldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Beviale Moscow 2018 içecek fuarında basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gromıko, "Çalışmalar aktif bir şekilde günbegün sürüyor. Bu teknik bir süreç. Türkiye ile görüşme sürecinden memnuniyet duyuyoruz, sonuca varmak için biraz daha zamana ihtiyaç var. Tüm et ürünleriyle ilgili görüşüyoruz.

'KIRMIZI ET, KAZ, ÖRDEK VE HİNDİ ETLERİNİ AYRI AYRI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Kırmızı et ayrı görüşülüyor, ördek ve kaz eti için ayrı bir program düzenleniyor. 1.5-2 ay içerisinde görüşmeleri tamamlayabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Daha önce Rusya Tarım Bakanlığı, Rus ve Türk yetkililerin Rus kaz, ördek ve hindi etinin Türk pazarına sevkiyat imkânlarını görüştüğünü, ayrıca Türk pazarına sığır ve koyun eti sağlamayı planlayan bazı Rus işletmelerin belgelendirmesinin son aşamada olduğunu açıklamıştı.