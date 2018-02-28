Rusya altın alımlarını neden artırdı?

Rusya’nın rezervlerindeki altının payı rekor düzey olan yüzde 18’e ulaştı. Devlet, geçtiğimiz ocak ayında 19 ton altın aldı. Rus Merkez Bankası’nın elindeki 1857 ton altının piyasa değeri 80 milyar dolar.

En büyük altın rezervine sahip ilk beş ülke arasına giren Rusya, ilk kez Çin’i geride bıraktı. Peki, Rusya neden bu kadar altına ihtiyaç duyuyor? Hükümet neden seçimini bu stratejik varlıktan yana yapıyor? Altın rezervleri döviz ve yaptırım risklerini nasıl ortadan kaldırıyor? Sputnik, bu sorulara yanıt bulmaya çalıştı.

Halihazırda Rusya’nın uluslararası rezervleri 454 milyar dolar düzeyinde, yani Rus Merkez Bankası’nın belirlediği 500 milyar dolar düzeyine yaklaştı. Üstelik rezervlerin yapısı da önemli ölçüde değişti: son 10 yılda altın hacmi 4 kat arttı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN REZERVLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U ALTIN

En büyük altın rezervine, 8 bin tonla ABD sahip. Almanya’nın 3 bin, İtalya ve Fransa’nın 2.5 biner ton altını var. Gelişmiş ülkelerin rezervlerinin yaklaşık yüzde 30’unu altın oluşturuyor.

Finansal sistemin gelişimi açısından altının alternatifi yok. Altın biriktirme, hem döviz risklerine karşı koruma hem yaptırımlara karşı sigorta hem de para kazanma aracı.

Halihazırda Rusya’nın altına yatırımı dolar yatırımına yaklaştı. Küresel finansal sistemi, tüm ödemelerin yüzde 70'ini ABD para biriminin oluşturacağı şekilde düzenlendi. Böylelikle ABD’nin devlet borcuna yatırımın azaltılması söz konusu değil. Diğer yandan dolar ya da euro ağır borç yükü altındalar ve büyük borçlar gelecekte silinme riskini taşıyor.

RUSYA'NIN ELİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK ABD DEVLET TAHVİLİ VAR

İşte altın tam da bu risklere karşı koruma sağlıyor. Böyle bir seçenek Rusya için çok uygun. Şu anda Rusya’nın elinde 100 milyar dolarlık ABD devlet tahvili var. Bu, 1 trilyon dolarlık ABD devlet tahviline sahip Çin’le kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil.

© Sputnik/ Oleg Lastochkin Rusya'nın altın deposunun sırları

Alpari analiz şirketinin direktörü Aleksandr Razuvayev, “Altın, öncelikle risklerin çeşitlendirilmesi demek. Elbette altın, ABD veya Almanya devlet tahvillerine göre daha az likit ve fiyatı yükselip düşebilir. Ama dolar sisteminin çökmesi durumunda altın kesinlikle değerini koruyacak” dedi.

Dünya ticaretinde bir ödeme aracının işlevini muhafaza eden altın, herhangi bir para birimine olan bağımlılığını azaltıyor.

Uzmanlara göre, eğer Rusya SWIFT sisteminden çıkarılırsa bu, altın hesaba geçişle eşdeğer olacak.

'ALTIN, YILLIK CİROSU 8 MİLYON DOLARDAN FAZLA OLAN BİR PAZAR'

Moskova merkezli madeni para ve değerli metal mağazası Altın Sikke Evi’nin Başkan Yardımcısı Aleksey Vyazovskiy, “Bu durumda altın iyi bir alternatif. Bu, yıllık cirosu 8 trilyon dolardan fazla olan bir pazar. Bu, her an hızlı biçimde satılabilen bir varlık. İşte böyle bir varlığı kontrol ediyorsunuz. Eğer külçeniz Pravda Caddesi’ndeyse ABD’nin yaptıklarının hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Altının yaptırımlara karşı iyi bir güvenlik mekanizması olduğunu İran’ın yaşadığı deneyim gösterdi. Tahran'da en ciddi kısıtlamalar getirildiğinde ülke petrol ticaretine devam etmişti. İşlemler altın karşılığında da yapılmıştı.

Uzmanlar, 2008’de itibaren dünyanın en büyük merkez bankalara sahip ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, Japonya ve Çin’in aşırı para emisyonu gerçekleştiriyor. Bu bağlamda paranın ‘kalitesi’ ile ilgili endişeler ortaya çıkıyor.

'KRİPTO DÖVİZ ÇILGINLIĞI BU ENDİŞELERİN SONUCU'

Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Hizmeti Akademisi’nden Konstantin Koriçşenko, “Mevcut kripto döviz çılgınlığı tam da bu endişelerin sonucu. Sıradan vatandaşlar altın ve kripto para biriktiriyor. Rusya ve Çin’in rasyonel merkez bankaları ise altın biriktiriyor” diye kaydetti.

Altının sürekli pahalandığı da unutulmamalı. Ocak 2017’den bu yana bu değerli metalin fiyatı yüzde 27 yükseldi. Bu sayede Rusya’nın elindeki altının değeri 60 milyardan 76.6 milyar dolara çıktı.

© REUTERS/ Marco Bello Venezüella dünyanın ilk devlet destekli kripto parası 'Petro'nun satışına başladı 5

Ayrıca Rusya altınını sadece iç pazarda satın alıyor. Böylelikle altın sikke alımı, yılda yaklaşık 300 ton altın üreten yerel sanayiye destek tedbiri olarak gösterilebilir.

Vyazovskiy, “Halihazırda bu pazar gelişiyor, büyük yataklar geliştiriliyor, büyük ölçekli yatırım projeleri uygulanıyor. Yaptırımlara rağmen yabancı yatırımcılar Rusya’nın altın üretimi sektörüne ilgi duyuyor” dedi.

Peki, Rusya’nın ne kadar altına ihtiyacı var? Uzmanlara göre, ne kadar fazla olursa o kadar iyi.