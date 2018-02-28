Arslan'dan 'el koyma' iddiasına yanıt: Türk Telekom'un büyümesini hazmedemiyorlar

© REUTERS/ Murad Sezer Kredi taksitlerini tahsil edemeyen bankalar, Türk Telekom hisselerini alacak

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre, Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde soruları yanıtlayan Arslan, Türk Telekom'la ilgili olarak “Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem” dedi.

Arslan, “Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP’a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok” diye konuştu.

Temettü konusuna değinen Arslan, şunları söyledi:

“Yönetim kurulunun aldığı karar çerçevesinde bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, ‘Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir.’ Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil, benim derdim bankaların o borcu alıp almadığı değil.

'BENİM DERDİM TÜRK TELEKOM'UN BÜYÜMESİ'

Benim derdim, bizim için önemli olan Türk Telekom’un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Alınan kararın sebebi, şirket yeni girişimlerde bulunuyor, şirket ülkenin büyüme stratejisi, 2020’de Türkiye’nin 5G uygulamasında özellikle dünyaya öncülük etmesi konusunda Türk Telekom’un atması gereken adımlar, yapması gereken yatırımlar var. Bu anlamda sermayesini büyütme ihtiyacı var. Geleceğe daha sağlam yürümesini sağlayacak bir adım atacak. Bu OTAŞ için de, bankalar için de önemli. Bankalarda biliyor ki bir senelik temettü ödemesi değil, büyüyen şirketin hisselerinin piyasadaki değerinin daha fazla olması, onların da kredilerinin geri dönüşü anlamında sıkıntı yaşamaması anlamına geliyor."

Türk Telekom’u 21 yıllığına kiralayan Oger Grubu’nun özelleştirme bedeli için aldığı kredileri ödememesi üzerine devlet tarafından el konulacağına ilişkin beklentilerin arttığını söyleyen Erdoğdu, şirketin Oger’in yönetiminde batmaktan beter bir duruma getirildiğini, devredildiği yıl 7 milyar 690 milyon lira olan öz sermayesinin eridiğini ve 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düştüğünü belirtmişti.



