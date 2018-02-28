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    Yunanistan

    Mikonos'suz 'helal cruise' turları başlıyor

    FLICKR/ BRUCE HARLICK
    Ekonomi
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    Hünkar Turizm, Yunan adalarına alkolsüz, kumarhanesiz, Mikonos'suz helal cruise turlarını başlatıyor. Havuzlarda kadın-erkeğin ayrı olduğu gemide mescit de bulunacak.

    Vatan gazetesinin haberine göre Hünkar Turizm, 'helal cruise' turlarına başlıyor. İzmir Çeşme Limanı kalkışlı Yunan Adaları turunda, alkol, kumarhane, animasyon olmayacak, gemide sunulan tüm yiyecekler helal sertifikasına sahip olacak.

    Antalya - Türk Hava Yolları (THY)
    © REUTERS/ Murad Sezer
    'Türkiye turizminde düşüşe karşı 'helal turizm'
    Muhafazakâr kesimden gelen talep üzerine 1.5 yıllık çalışma sonucunda hayata geçirilen turların ilk seferi 14 Haziran'da yapılacak, Temmuz sonuna kadar 18 sefer ile devam edecek. 3 gece, 4 gece ve 7 gecelik paketlerle hizmet verecek turların fiyatı 249 euro ile 1.500 euro arasında değişiyor. Tur kapsamında Atina, Midilli, Nafplion, Santorini, Girit ve Rodos uğranılan destinasyonlar arasında yer alıyor.

    Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, Bahama bandıralı gemiyi ‘helal konseptine' uygun hale getirmek için bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

    "Gemimizde alkol yok, kumarhane yok, konseptimize uygun olmayan animasyon ve Mikonos adası gezisi yok. Gemide kumarhane olarak kullanılan bölüm restorana çevrildi, spor salonu da 200 kişilik mescid haline getirildi. Gemimizdeki 237 kabine misafirlerimiz için taharet musluğu taktırıldı."

    KADIN VE ERKEKLERE AYRI HİZMET

    Alkol
    © REUTERS/ TIMOTHY A. CLARY
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    Erdem, geminin havuz-spa ve güneşlenme alanlarının kullanım saatlerinin kadın ve erkeklere özel olmak üzere öğleden önce öğleden sonra iki seans şeklinde kullanılacağını ifade ederek, "Kadınlar korunaklı bir şekilde havuza girebilir ve etrafında diledikleri gibi güneşlenebilecekler" dedi.

    Erdem, şöyle devam etti: "Orta ve uzun vadede (2023-2028) hedefimiz aynı anda farklı destinasyonlarda 5 farklı gemi ile operasyon yapmak ve her geçen gün hizmet kalitemizi arttırmak. Günümüzde bu sektör büyük Amerikan şirketlerinin tekelinde. Biz de Hünkar Cruise olarak ülkemizin helal turizmdeki payını arttırmak ve helal pazarda bir dünya markası olmak istiyoruz."

    300 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

    Helal Turizm
    'Helal' turizme 1 yılda 156 milyar dolar harcandı
    Helal turizm pazarının gelecekte de büyümeye devam edeceğini anlatan Erdem, turist sayının 2020 yılında 156 milyon kişiye ulaşacağını, harcama miktarının da 220 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

    2026 yılında pazarın büyüklüğünün 300 milyar dolar gibi bir büyüklüğe erişeceğinin öngörüldüğünü anlatan Erdem, "Türkiye genelinde yaklaşık 160 adet helal konsept hizmet veren tesis bulunuyor. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesinin 35 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam toplam hacmin yüzde 3'üne denk geliyor" dedi.

    Etiketler:
    Helal turizm, ekonomi, Girit, Midilli, Rodos, Atina, Yunanistan, İzmir, Türkiye
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