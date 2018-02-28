Mikonos'suz 'helal cruise' turları başlıyor

Vatan gazetesinin haberine göre Hünkar Turizm, 'helal cruise' turlarına başlıyor. İzmir Çeşme Limanı kalkışlı Yunan Adaları turunda, alkol, kumarhane, animasyon olmayacak, gemide sunulan tüm yiyecekler helal sertifikasına sahip olacak.
Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, Bahama bandıralı gemiyi ‘helal konseptine' uygun hale getirmek için bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Gemimizde alkol yok, kumarhane yok, konseptimize uygun olmayan animasyon ve Mikonos adası gezisi yok. Gemide kumarhane olarak kullanılan bölüm restorana çevrildi, spor salonu da 200 kişilik mescid haline getirildi. Gemimizdeki 237 kabine misafirlerimiz için taharet musluğu taktırıldı."
KADIN VE ERKEKLERE AYRI HİZMET
Erdem, şöyle devam etti: "Orta ve uzun vadede (2023-2028) hedefimiz aynı anda farklı destinasyonlarda 5 farklı gemi ile operasyon yapmak ve her geçen gün hizmet kalitemizi arttırmak. Günümüzde bu sektör büyük Amerikan şirketlerinin tekelinde. Biz de Hünkar Cruise olarak ülkemizin helal turizmdeki payını arttırmak ve helal pazarda bir dünya markası olmak istiyoruz."
300 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
2026 yılında pazarın büyüklüğünün 300 milyar dolar gibi bir büyüklüğe erişeceğinin öngörüldüğünü anlatan Erdem, "Türkiye genelinde yaklaşık 160 adet helal konsept hizmet veren tesis bulunuyor. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesinin 35 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam toplam hacmin yüzde 3'üne denk geliyor" dedi.
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