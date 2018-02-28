Dış ticaret açığı ocakta iki katına çıktı

Türkiye'nin ihracatı, ocakta yıllık bazda yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalatı yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, ocakta yüzde 108.8 artış kaydederek 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10.7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108.8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72.1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57.9'a düştü.
AB'YE İHRACAT YÜZDE 23 ARTTI
Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ocak ayında yüzde 47 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 52.3 oldu.
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti.
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.
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