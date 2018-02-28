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    Türkiye'ye ocak ayında en çok İran'dan geldiler

    © REUTERS/ Mike Blake
    Ekonomi
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    Yurdagül Şimşek
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    Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu. İran'ı, Gürcistan ve Bulgaristan takip ederken, en çok ziyaret edilen ilk üç il ise İstanbul, Edirne ve Artvin.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; 2017 yılının Ocak aynıda 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı 2018 yılının aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştı. Bakanlık, bu artışı, "2018 yılının ilk rakamları, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor" diye değerlendirdi.

    Antalya- turist
    © Fotoğraf: DHA
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    Bakanlık verilerine göre, 2018 Ocak'ta Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 154 bin 296 kişi ile İran ilk sırada yer aldı. İran'ı 150 bin 849 kişiyle Gürcistan ve 119 bin 296 kişiyle Bulgaristan izledi.

    Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği il ise İstanbul oldu. Ocak ayında İstanbul'u 831 bin 307 kişi ziyaret etti. En çok ziyaret edilen iller sıralamasında 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin üçüncü oldu.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, açıklamasında yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiğini kaydetti.

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    Etiketler:
    turizm, ziyaret, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Türkiye
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