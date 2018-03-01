Babacan Holding, Kanal İstanbul'da 600 bin metrekare arsa topladı, fiyatlar yüzde 3200 arttı

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu hattında hayata geçecek Kanal İstanbul için bu yıl ihale yapılması planlanıyor. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, 45 kilometre uzunluğunda yapılacak olan Kanal İstanbul için ÇED başvuru dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdi. Resmi adımların atılmasıyla gayrimenkul şirketleri de güzergah üzerinde yatırım için çalışmalara başladı.

© AA/ Lokman Akkaya Kanal İstanbul bölgeyi nasıl etkiler?

Güzergah üzerindeki en dikkat çekici arsa alımlarını ise Babacan Holding gerçekleştirdi. Holding, güzergah üzerinde 6 yılda 600 bin metrekare arsa topladı, arsaların değeri güzergahın açıklanmasıyla yüzde 3200 arttı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'e konuşan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, "İşimizin ham maddesi arsa. Her 5 yılda bir şirketimizin yol haritasını çıkarıp o yönde hamle yapıyoruz. Arazi geliştirme konusuna odaklanan şirketimiz Kanal İstanbul çevresinde 6 yıldır arsa topluyor. Sazlıbosna, Şamlar, Dursunköy, Resneli, Hoşdere, Baklalı ve Balaban'da 600 bin metrekare arsamız var. Yatırım takvimimiz Kanal İstanbul'a da bağlı. İhale yapılmasını ve çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Bir anda tüm arsaları devreye almayız. 5 yıl içinde aşama aşama ilerlemeyi planlıyoruz. Bu arsalarda yapılacak projelerin değeri 10 milyar lirayı bulur" dedi.