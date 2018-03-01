İhracat şubat rekorunu kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ihracat, şubatta yüzde 14.8 artışla 12 milyar 889 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

TİM tarafından, bu yılın şubat ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakam ihracat tarihindeki en iyi şubat gerçekleşmesine işaret etti.

Böylece yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 12.8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, yüzde 11.1'lik artışla 159 milyar 27 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şubat 2018'in, ihracat tarihindeki en iyi şubat ayı olduğunu belirterek, "Kasım 2016'dan bu yana, tam 16 aydır ihracatımızda artış açıklıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar artışlara devam ederek, son 10 yılın en uzun soluklu artış trendini yakalayacağız" açıklamasını yaptı.