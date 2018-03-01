Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu

Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. 4.8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, birinci sırada.

Sözcü'nün Forbes'ten aktardığı habere göre, Türkiye'nin en zengin ilk 10 ismi şöyle: Murat Ülker, Erman Ilıcak, Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Semahat Arsel, Rahmi Koç, Şarık Tara, Ferit Şahenk, Filiz Şahenk.

1984 doğumlu İpek Kıraç ve 1982 doğumlu Erden Timur listede en genç zenginler olarak yer alırken, Murat Ülker'in 2017 yılına göre servetindeki 1.1 milyar dolarlık artış dikkat çekti.

İkinci sırada bulunan Erman Ilıcak ise son iki yılda servetini iki katına çıkardı. Ilıcak'ın 2016 yılında 2 milyar doları varken şu an dört milyar doları bulunuyor.