ExxonMobil, Rosneft ile ortaklıktan çekilecek

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden ABD’li ExxonMobil şirketi, Washington ve AB tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus petrol devi Rosneft ile işbirliği projelerinden çekileceğini duyurdu. Bu kararın vergiler haricinde 200 milyon dolar kayba neden olacağı açıklandı.

ExxonMobil, ABD ve AB'nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rosneft ile petrol arama ve araştırma alanlarındaki ortaklıklarından çekileceğini açıkladı.

"Şirket çekilme işlemlerini resmi olarak 2018 yılı içinde başlatılacak" ifadeleri kullanılan açıklamada, bu adımın vergiler sonrasında 200 milyon dolar zarara neden olacağı belirtildi.

© AFP 2018/ ERIC PIERMONT Rusya ve ExxonMobil uzlaşma mutabakatı imzaladı

ExxonMobile, Rosneft ile 2013-2014 yılları arasında petrol arama ve çıkarma projeleri için işbirliği kararı almıştı. Ancak ABD ve AB, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının ardından 2014’te Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar getirdi.

ABD, geçen yıl Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmişti, yılsonunda da ExxonMobil Rosneft ile ortaklıktan çekilme kararı almıştı.

ROSNEFT: BEKLENEN BİR KARARDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Rosneft Sözcüsü Mihail Leontyev, yaptırımların genişletilmesi nedeniyle alınan kararı beklediklerini söyledi.

Leontyev "Ne yazık ki bu beklenen bir gelişmeydi. Bunu biz de, Exxon da bekliyordu. Exxon bu projelerde yer almak istiyordu. Kararın ardından ilişkilerin yalnızca genel anlamda askıya alınması söz konusu değil. Deniz dibi sondaj projeleri ve halihazırda devam eden projeler de buna dahil. Zira Exxon sorumluluklarını yerine getiremiyor. Bu beklenen bir şeydi" dedi.

Geçen yıl, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un uzun yıllar yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı ExxonMobil ve bazı ABD'li enerji şirketlerinin Rusya'ya yaptırımların sertleştirilmesini öngören yasa tasarısından rahatsızlık duyduğu belirtilmişti. ExxonMobil, yaptırımlardan muaf tutulmak için izin de istemişti.