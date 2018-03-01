İhracata Türk dizileri ile katkı: Aşırı mozaiklemeye karşı önlem alınacak

Bu kapsamda, Türk kültür ürünlerinin kalitesi uluslararası pazarlara uygun olarak artırılacak. Televizyon kanallarının, dizi ve format üretimine ilişkin yatırımlar yapması ve sektörde yaratıcılığın gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunması teşvik edilecek.
BBC'NİN İNGİLTERE'DEKİ ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİ ÖRNEK ALINACAK
BBC'nin, İngiltere'de içerik üretmeye dönük yaptığı çalışmalar ve senaryo yazarlığını teşvik için düzenlediği etkinlikler örnek alınacak. İngiltere örneğinin Türkiye'deki televizyon kanallarınca gerçekleştirilmesi için yılda en az bir kez dizi ve format yaratıcılığının gelişimine yönelik eğitim, etkinlik ve çalıştaylar organize edilecek.
Dizi ve filmlerin içerik üretiminde Türkiye'nin sahip olduğu doğal-kültürel güzellikler, şehir yaşamına dair kareler, Türk ürün ve hizmetleri görsel olarak ön plana çıkarılacak. Turizmden perakendeye kadar pek çok sektörün yurt dışında tanıtımı yapılacak. Böylece, yurt dışında beğeniyle takip edilen Türk içeriklerinin çekimlerinde yer alan ürünleri satın almak isteyen ya da çekim mekanlarına turistik seyahat gerçekleştirmek isteyen bir kitle oluşması sağlanacak.
YURT DIŞI PAZARLARA HİTAP EDECEK SENARYOLAR OLUŞTURULACAK
Türk dizi ve filmlerinin özgünlüğünün geliştirilmesi için çekimlerde ilgi çekici mekanlar kullanılacak, yurt dışı pazarlara hitap edecek senaryolar oluşturulacak, dünyada çıkan yeni özgün içeriklerin sektör tarafından takibinin yapılması teşvik edilecek. Tasarım faaliyetlerine ilişkin destek şartları, film ve dizi sektörünün özellikleri de dikkate alınarak yeniden belirlenecek.
YABANCIYA ÇEKİM DESTEĞİ: TÜM BÜROKRATİK İŞLEMLERİ BİR ARADA YAPABİLECEKLERİ TEK İŞLEM NOKTASI OLUŞTURULACAK
Yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştireceği ortak yapımlar da dahil, Türkiye'deki yabancı yapımcılar için özel destek programları uygulamaya konulacak.
YERLİ YAPIMCILARIN DA ÇEKİM İÇİN YURT DIŞINA GİTMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yerli ve yabancı yapımcıların yararlanması amacıyla yüksek teknolojili imkanlara sahip çekim platoları ve stüdyolarının kurulması için çalışmalar yapılacak. Böylece, yerli yapımcıların da çekim için yurt dışına gitmesinin önüne geçilecek.
AŞIRI MOZAİKLEMEYE ÖNLEM
Marka entegrasyonu ve ürün yerleştirme konusunda yapımcılara ve yayıncılara serbestlik getirilmesi için mevzuat değişikliği yapılacak. Bu hedef doğrultusunda, konuyla ilgili tarafları bir araya getirecek toplantılar gerçekleştirilecek ve ‘aşırı vurgu’ yapmaya ilişkin parametreler netleştirilecek.
MÜZİK SEKTÖRÜ DE ‘HİZMET İHRACATI DESTEĞİ’ ALACAK
Yayıncıların, telif ajanslarının ve yayıncı meslek birliklerinin uluslararası kitap fuarlarına katılımı artırılacak. Fuar katılımlarında sağlanan devlet desteklerine ilişkin bilgilendirme yapılacak. Türk kültür hizmetleri ihracatına ilişkin kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi için bir kültür ajansı kurulacak. Ajans bünyesinde sektörün tanıtım faaliyetleri ve hareket planları belirlenecek.
Müzik sektörü ihracatının artırılması için bu sektörün de döviz kazandırıcı hizmetlere verilen desteklerden yararlandırılması sağlanacak.
Taslak kapsamında ayrıca, sinema filmlerine yapım sürecinde verilen desteklerin, diğer görsel ve işitsel ürünleri kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
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