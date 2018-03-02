Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getireğini duyurmasının ardından Çin ve diğer ülkelerden Washington'a uyarılar yağdı. ABD'ye 'ticari koruma araçlarını kullnamakta itidalli davranması' çağrısı yapan Çin Dışişleri benzer örenklerin artması halinde 'küresel ticaretin zarar göreceği' uyarısında bulundu.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı

Pekin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planına tepkili. Dün Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği açıklanmıştı.

Trump, gümrük vergilerinin ABD'deki işleri koruyacağını savunsa da birçok ekonomist tüketiciler için otomobil ve petrol endüstirilerinde fiyatların yükseleceğini ve önlemlerin yaratacağı istihdamdan daha fazla iş kaybına yol açacağı uyarısında bulundu.

'EĞER TÜM ÜLKELER ABD ÖRNEĞİNİ TAKİP EDERSE, ULUSLARARASI TİCARET DÜZENİNDE CİDDİ ETKİ İLE SONUÇLANACAKTIR'

Çin Dışişleri ise 'korumacı ticari önlemleri kullanmakta itidalli davranması, çok taraflı ticaret kurallarına saygılı olması ve uluslararası ticaret düzenine olumlu katkı yapması' konusunda ABD'yi uyardığını açıkladı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Çunying "Eğer tüm ülkeler ABD örneğini takip ederse bu kuşkusuz uluslararası ticaret düzeninde ciddi etki ile sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çunying, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in en üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin dün Washington'da ABD'li yetkililerle iki ülke arasındaki ekonomik konularda yapıcı görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi.

Liu'nun ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ve ABD'nin Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüştüğünü belirten sözcü Çunying, "İş birliğini derinleştirmek amacıyla bir sonraki adım için gerekli koşulları içtenlikle birbirleriyle paylaştılar" ifadelerini kullandı.

'ÇİN ÜZERİNDEKİ ETKİ BÜYÜK DEĞİL'

Reuters, ABD'nin Çin'den ithal ettiği çeliğin bu alandaki toplam ithalatın sadece yüzde 2'sini oluşturduğunu ancak Çin'in endüstri büyümesinin fiyatların düşmesine neden olan küresel bir çelik bolluğuna yol açtığını kaydetti.

Çin Demir Çelik Kurumu Genel Sekreter Yardımcısı Li Şinçuang ise "Çin üzerindeki etki büyük değil. Trump hakkında bir şey yapılamaz" yorumunu yaptı.

ALMANYA: TRUMP, KARARINI YENİDEN DÜŞÜNMELİ

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Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına Çin'in yanı sıra Almanya, Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Kanada, Brezilya ve Meksika'dan tepkiler yükseldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin adımının 'asla kabul edilemeyeceğini' belirterek AB'nin Trump'ın kararına 'kararlılıkla yanıt vermesi' gerektiğini söyledi.

Alman ve Avrupalı üreticilerin 'fiyatları ucuzlatarak adil olmayan bir rekabet yaratmadığını' söyleyen Gabriel, "Başkan Trump duyurusunu yeniden düşünmeli" dedi.

Almanya'nın çelik endüstrisi federasyonu 'WV Stahl'dan yapılan açıklamada da ABD'nin önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiği ve kararın Almanya'nın çelik pazarı üzerinde ciddi etkisi olacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da daha önce yaptığı açıklamada söz konusu gümrük vergilerinin binlerce Avrupalı'nın işini riske soktuğunu belirterek "Endüstrimiz adil olmayan önlemlerle darbe alırken boş boş oturmayacağız. AB çıkarlarımızı savunmak için sıkı ve gerektiği kadar bir yanıt verecek" demişti.

KANADA: KABUL EDİLEMEZ

ABD'nin en büyük çelik ve alüminyum tedarikçisi Kanada'nın Ticaret Bakanı Francois-Philippe Champagne de herhangi bir gümrük vergisi kararının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ülkesinin bu adıma yanıt verebileceğini belirtse de bu önlemlerin neler olabileceği konusunda ayrıntı vermedi.

Kanada'dan sonra ABD'nin en büyük 2. çelik tedarikçisi olan Brezilya'dan yapılan açıklamada da 'çıkarlarını korumak için ABD'ye karşı çok taraflı ya da ikili olarak harekete geçileceği' belirtildi.

AVUSTRALYA TİCARET BAKANI: İŞ KAYBINA YOL AÇACAK

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Avustralya Ticaret Bakanı Steven Ciobo da ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi planının diğer ülkelerden misillemelere ve iş kayıplarına yol açabileceğini belirtti.

Ciobo "Bu tarz bir gümrük vergisinin uygulanmasının ticareti tahrif etmek ve nihayetinde iş kayıplarına yol açmaktan başka bir şey yapmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Diğer büyük ekonomilerin karara misilleme yapabileceğinden endişe ettiğini söyleyen Ciobo "Bu kimsenin çıkarına değil" ifadelerini kullandı.

JAPON DEVİ TOYOTA: OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ VE TÜKETİCİLER OLUMSUZ ETKİLENECEK

Japon otomotiv devi Toyota'dan yapılan açıklamada da ABD'nin planlandığı gümrük tarifelerinin ABD'deki otomobil ve kamyonların fiyatlarını arttıracağı belirtildi.

Toyota'nın açıklamasında "Karar otomobil üreticilerini,tedarikçileri ve tüketicileri olumsuz etkileyecek" dendi.

TRUMP: TİCARET SAVAŞLARI İYİDİR, KAZANMASI KOLAYDIR

ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamayla ek gümrük vergisi kararını savundu.

Trump "Bir ülke (ABD) iş yaptığı her ülkeyle ticarette milyarlarca doalr kaybedierken ticaret savaşları iyidir ve kazanılması kolaydır. Örneğin belli bir ülkeyle ticaretimizde 100 milyar dolar aşağıdaysak ve o ülke açıkgözlülük edip ticaret yapmazsa kazancımız büyük olur. Bu basit!" ifadelerini kullandı.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

​ABD İHRAÇ ETTİĞİNDEN 4 KAT FAZLA ÇELİK İTHAL EDİYOR

BBC'nin aktardığına göre ABD ihraç ettiğinden 4 kat daha fazla çelik ithal ediyor ve 100'den fazla ülkeden tedarik edilen çeliğe bağımlı durumda.

ABD Enerji Bakanlığı çelik endüstrisinin 2008'deki ekonomik krizdeki çöküşün ardındanı toparlanmakta olduğunu söylese de rakamlar 2000'deki seviyeyi yakalamayamamış durumda.

ABD, 2000'de 112 milyon ton çelik üretierken 2016'ya gelindiğinde üretim 86.5 milyon tona gerilemiş durumda. 2000'de ülkede çelik endüstrisinde çalışanların sayısı 135.000 iken bu rakam 2016'da 83.600'e düşmüştü.