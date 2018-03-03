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    Kanal İstanbul

    Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin boyutu belirlendi

    © AA/ Lokman Akkaya
    Ekonomi
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    Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı, kamuoyuna 'çılgın proje' olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul Projesi'nin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi, asgari ekonomik ömrünün de 100 olması hedefleniyor.

    Kanal İstanbul
    © AA/ Lokman Akkaya
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    Kanalın tasarımında belirleyici faktörlerden olan ve Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi.

    Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor.

    Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.

    KANALA EMNİYET İÇİN DALGAKIRANLAR YAPILACAK

    Kanalın fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi, özellikle Karadeniz girişinde gemilerin kanala emniyetli giriş-çıkışı için dalgakıranlar yapılması planlanıyor. Gemi trafiğinin sürekli kontrol edilmesini sağlayacak kumanda merkezleri, kılavuz kaptan ofisleri, römorkör rıhtımları, sağlıklı trafik seyrinin temini için fenerler inşa edilecek.

    Kanal İstanbul
    © AA/ Lokman Akkaya
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    Kanalda meydana gelebilecek arıza veya kaza durumunda gerekli yardımın sağlanacağı acil müdahale istasyonları, acil durum rıhtımları ile Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yer alacak bekleme alanları planda yer alıyor.

    Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

    Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

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    Etiketler:
    gemi, Kanal İstanbul, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi, Karadeniz
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