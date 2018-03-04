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    Apple iPhone X

    BİM, iPhone X'i 1100 TL'lik indirimle satacak

    © AP Photo/ Ng Han Guan
    Ekonomi
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    Akıllı telefonlar arasında en pahalı seçeneklerden biri olan Apple'ın en yeni modeli iPhone X, ekonomik ürünlerin satışını gerçekleştiren market zinciri BİM'de satışa çıkıyor. iPhone X'in BİM'de satışa çıkmasının en dikkat çeken yanı ise Türkiye'deki satış fiyatından yüzde 18 oranında daha ucuza satılacağı iddiası.

    Apple iPhone X
    © AP Photo/ Ng Han Guan
    iPhone X'i tahtından indirdi
    Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'de 6099 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı 4 999 TL.

    YÜZDE 18'LİK İNDİRİMİN SADECE 9 MART'A ÖZEL OLDUĞU BELİRTİLİYOR

    Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

    Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

    ​BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

    iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek.

    Diğer satıcılarda şu anda 5500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

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    Etiketler:
    İndirim, iPhone X, Apple, BİM, Türkiye
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