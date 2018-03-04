Azerbaycan 151 milyon dolarlık domates satarak Rusya’nın en büyük domates tedarikçisi oldu

'RUSYA'NIN İTHALAT HACMİNDEKİ PAYI YÜZDE 30'A ULAŞTI'
Rusya Federal Gümrük Servisi'nin bildirdiğine göre, geçtiğimiz yıl Rusya’ya domates satışını 1.5 kat arttırarak 151 bin tona çıkaran Azerbaycan, 151 milyon dolarlık satışla bu ülkenin en büyük domates tedarikçisi oldu. Rus ziraat dergisi Agroinvestor’un haberine göre, böylelikle bu ülkenin Rusya’nın yıllık ithalat hacmindeki payı 2016’da yüzde 22’yken geçen yıl yüzde 30’a ulaşmış oldu. Azerbaycan hükümetinin verilerine bakıldığındaysa 2017’de bu ülkenin bir yıllık domates ihracatının yüzde 99.8’i Rusya’ya yapıldı.
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Moskova merkezli Ulusal Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği uzmanı Kirill Laşin, Agroinvestor’a verdiği mülakatta, geçtiğimiz yıl Rusya’ya domates ithalatındaki artışın, ülke içindeki genişleyen üretim hacmini aşan tüketime bağlı olduğunu belirtti. Laşin, “Sevkiyatlara yasak konduğu, aynı zamanda ekonominin genel olarak düşüş gösterdiği ve dolayısıyla tüketici faaliyetlerinin azaldığı 2014’te uygulanan ambargo sonrasındaki şoktan toparlandık. Şu anda tüketici olanaklarında artış görebiliyoruz ve bu durum sebze pazarına da yansıdı. Sonuç itibarıyla ithalat, sadece domates kaleminde değil, diğer birçok kalemde de artış kaydetti” diye konuştu.
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'TÜRKİYE'DEN DOMATES TEDARİĞİNDE İZİN VERİLEN 50 BİN TONDAN SADECE 6-7 BİN TON SEVK EDİLDİ'
Rusya geçen yıl 1 Kasım itibarıyla Türk domatesinin tedarikiyle ilgili yasağı kaldırdı, ancak tedariklerin hacmi sezonda 50 bin ton olarak sınırlandı. Geçtiğimiz ocak sonu Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, bu kotanın büyütülmesine şimdilik ihtiyaç duyulmadığını belirtti.
Türkiye’nin yaptığı domates sevkiyatının şu anda Rus pazarını herhangi bir şekilde etkilemediğini söyleyen Laşin, “Sevkiyatlar sadece birkaç şirket tarafından yapılabiliyor ve şu an itibarıyla izin verilen 50 bin tondan sadece 6-7 bin ton sevk edildi” diye sözlerini tamamladı.
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