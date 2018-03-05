Enflasyon şubatta beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre enflasyon, şubat ayında yüzde 0.73 artarken, yıllık bazda yüzde 10.26 oldu. Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55.10 ile taze fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11.47 ile çocuk botunda görüldü.

© REUTERS/ Ruben Sprich Şimşek'ten 5 başlıkta tek haneli enflasyon

Dünya gazetesinin aktardığına göre olumlu baz etkisinin de etkisiyle enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ancak, şubat gerçekleşmesi piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.

Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış göstirirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti.

TÜİK, şubat enflasyonunu açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1.76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.23 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2018: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,73 arttı https://t.co/CmvmZAPuNs — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 5 Mart 2018

Ana harcama grupları itibariyle 2018 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.24, eğlence ve kültürde yüzde 1.89, ev eşyasında yüzde 1.23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.95 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4.09 oranında düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.19, giyim ve ayakkabı yüzde 11.77, lokanta ve oteller yüzde 11.53 ve eğitim yüzde 10.88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

​