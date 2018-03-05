PO: Türkiye'nin en büyük vergi tahsildarı biziz

Petrol Ofisi Genel Müdürü Selim Şiper, yüzde 22 hacimle pazarda lider olduklarını belirterek, 5 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük vergi tahsildarı olduklarını söyledi.

Hisselerinin tamamı geçtiğimiz yıl çok uluslu bir şirket olan Hollanda merkezli Vitol'e devredilen Petrol Ofisi yıllık minimum 1 milyar TL yatırım yapıp bayi bazlı büyüyecek. Şirketin devir sonrası yeni CEO'su Selim Şiper, basınla bir araya geldiği toplantıda '77 yıllık milli mirasın gardiyanıyız' ifadesini kullandı.

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, geçtiğimiz ekim ayında Petrol Ofisi'nin CEO koltuğuna oturan Şiper, sektörde yüzde 22 hacimle lider olduklarını, en yakın rakiplerinin payının yüzde 18'lerde olduğunu söyledi.

Şiper, pazar lideri olmanın üzerlerine bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Bu nedenle attığımız her adım bizimle ilgili olmayacak kadar önemli" dedi. Şiper sektörün yüksek vergi yüküne dair soruya, "5 milyar TL ile Türkiye'nin en büyük vergi tahsildarı biziz" yanıtını verdi.

'VERGİLER BU KADAR YÜKSEK OLMASIN'

Şiper, şirketin altyapısını anlatırken şunları söyledi: "Elimizdeki altyapıyı bugün kurmaya kalksak ne para yeter ne de izin. Bu nedenle değeri yüksek bir şirketiz. Bu alt yapımız, bize kesintisiz ve büyük hacimli tedarik gerektiren Türkiye için çok önemli dev projelere destek olma fırsatı veriyor. 3. Havalimanı, 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu gibi dev projelerin yakıt tedarikçisiyiz. Altyapımız Türkiye ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak seviyede."

Yıllık minimum 1 milyar TL yatırımla bayi bazlı bir büyüme planladıklarını söyleyen Şiper, net satışlarını geçen yıl 38 milyar liranın üzerine taşıdıklarını, 2018'e de büyüyerek girdiklerini anlattı.

Şiper, vergi oranlarıyla ilgili soruları ise, "Ben de isterim vergiler bu kadar yüksek olmasın. Türkiye'nin en büyük vergi tahsildarıyız. Ancak bundan şikayet edecek durumda değiliz" şeklinde yanıtladı.

'10 YIL SONRA HER KİŞİYE DÜŞEN ARAÇ SAYISI 2'DEN 4'E ÇIKACAK'

Şiper'in sektöre dair paylaştığı veri ve öngörüler şöyle: Benzin fiyatları; petrol ve doların seyrine göre belirleniyor. Vergi sabit. Bayilerin litrede 54 ila 55 kuruş kârı var.Benzin tüketimi 2017'de yüzde 3.1 artarak 3 milyon 85 bin metreküp oldu. Dizel tüketimi is yüzde 8.3 büyüme ile 35 milyon metreküp seviyesine çıktı.

Otogaz geçen yılı yüzde 0.8 daralma ile bitirirken en büyük daralma dizel ve doğalgaza kayış nedeniyle fuel oilde yaşandı. Fuel oil satışları yüzde 16 azaldı. Halen Türkiye'de 11 milyon dizel, 6 milyon benzinli araç var. Bu 17 milyon aracın 11.9 milyonu otomobil. Buna göre 10 kişiden 2'sine bir araç, 1'ine otomobil düşüyor. Burada Avrupa ortalaması 5. Akaryakıt piyasasında büyümenin, bu farkın kapanmasından ve 10 yılda 10 kişiden 4'üne araç düşecek noktaya gelinmesinden kaynaklanacağı hesaplanıyor.