Rusya'nın sebze yasağı bugün kalkıyor

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) göre, bugünden itibaren Türkiye'den gerekli koşulları sağlayan tüm firmalar Rusya'ya patlıcan, nar, biber, kıvırcık, marul, kabak ve balkabağı sevkiyatı yapabilecek.

Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıkalmada, "Rosselhoznadzor, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den nar, patlıcan, biber, kıvırcık marul, kabak ve diğer kabak türleri önündeki yasağın kaldırılması kararı aldı. Bunun nedeni izin verdiğimiz firmalardan yapılan sevkiyatlar sırasında tarım zararlılarına rastlanmaması" dedi.

Melano, "Artık Türkiye'den bu ürünleri Rusya'ya ihraç etmek isteyen tüm şirketler sevkiyat gerçekleştirebilir. Bunun için zorunlu şart Türkiye Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sevkiyatı yapılacak ürünlerin bitki sağlığına ilişkin garanti vermesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den söz konusu ürünlerin Rusya'ya sevkiyatı 2016 yılında yasaklanmıştı. Yaklaşık iki yıl kadar yürürlükte kalan yasaklar Rosselhoznadzor tarafından aşamalı olarak belli firmalar için kaldırmıştı.