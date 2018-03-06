Yeşil eriğin kilosu 500 lira

Elazığ'da manav işletmeciliği yapan Ahmet Tuğrul, Mersin'den gelen yeşil eriğin kilosunu 500 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Pahalı olması nedeniyle eriği 100'er gramlık paketler halinde sattıklarını anlatan Tuğrul, "Şu an bölgemizde mevsimi olmadığı için erikler Mersin'den geliyor. Bizler de sebze halinden alıyoruz. Kilosu 500 liradır. Pahalı olması nedeniyle bizler de 100 gram halinde alıp satıyoruz. Talep olması halinde kilo olarak da müşterilerimize veriyoruz. Fiyatı şu an çok pahalı. Vatandaşlar çok fazla ilgi göstermiyor. Haziran ayından sonra fiyatlar düşer. Çünkü bölgemizde erik Haziran aylarında çıkmaya başlar" dedi.

Tuğrul, "Eriğin fiyatını soran vatandaşlar 500 lirayı duyunca, 'yarım altın fiyatında erik olur mu?' diye soruyorlar. Bizler de sebze haline geliş fiyatı yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Kısacası bu yüksek fiyatlar bizlerden kaynaklanan bir durum değil" diye konuştu.