Et ithalatında sıfır gümrük süresi uzatıldı

Bakanlar Kurulu'nun 'Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2017 olarak belirlenen eşit olarak bölünmüş çeyrek karkas et ithalatı için tarife kontenjanı döneminin son tarihi 1 Haziran 2018 oldu.

Bakanlar Kurulu'nun 7 temmuz 2017 tarihli kararına göre, canlı büyükbaş hayvan ithalatı için 500.000 baş, küçükbaş hayvan için 475.000 baş olmak üzere toplam 975.000 baş ve büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75.000 ton olarak tanımlanan tarife kontenjanı süresi 31 Aralık'a kadar uygulamada bulunuyor.