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    Murat Ülker

    Dünyanın en zenginleri listesinde 40 Türk

    © AA/
    Ekonomi
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    Forbes, 'Dünya Milyarderleri' listesini açıkladı. Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle zirvede olduğu listede 40 da Türk bulunuyor. Türkiye'nin en zengini Murat Ülker 4.8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422. oldu.

    Murat Ülker
    © AA/
    Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu
    Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 2. sırada kaldı. 

    Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3. ismi oldu. Louis Vuitton'un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolarla 4., Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada listede kendilerine yer buldu.

    Dünyanın en zengin ilk 10 ismin 7'si ABD'li olurken, Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolarlık, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu 67.1 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'da ABD dışından yer alan diğer isimler oldu.

    LİSTEDEKİ 40 TÜRK

    Açıklamaya göre 40 Türk'ün yer aldığı listede Türklerin toplam serveti 72.4 milyar dolara yükseldi. Listede yer alan Türklerin ağırlığı geçen yıla göre önemli oranda arttı. Türklerin toplam sayısı geçen yıla göre dokuz, toplam serveti ise 20.2 milyar dolar artış gösterdi.

    Türkiye'nin en zengini Murat Ülker 4.8 milyar dolarlık servetiyle dünya sıralamasında 422. oldu. 2013'ten bu yana en fazla Türk'ün yer aldığı listede Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Mustafa Küçük, Rahmi Koç, Semahat Arsel ve Şarık Tara da dünyanın en zengin ilk 1000 milyarderi arasında yer aldı.

    500 euro
    © REUTERS/ Andrea Comas
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    Listede 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler, Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte 2124. sırada yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya milyarderleri arasında yer alan Tosyalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı 1.4 milyar dolarlık servetiyle listeye 1650. sıradan girdi. Kardeşleri Ayhan Tosyalı ve Fatih Tosyalı ise 1.3 milyar dolarla 1756. sırayı paylaştı. Ayrıca Polimeks İnşaat'ın kurucusu Erol Tabanca da 1.3 milyar dolarlık servetiyle 1756. sırayı paylaşan isimlerden oldu. 

    ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya'nın serveti 1.8 milyar dolara yükseldi. Listeye geçen yıl giren biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, servetini 800 milyon dolar artırarak 2.8 milyar dolara çıkardı. ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren Özmen ve Fatih Özmen çifti, 1.5'er milyar dolarlık servetle ilk kez dünya milyarderleri arasında yer aldı.

    İngiltere'de kurup 2004'te ABD’ye taşıdığı şirketi Comodo ile internet güvenliğinin tüm alanlarını kapsayan çözümler sunan Melih Abdulhayoğlu da 1.6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden oldu.

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    Etiketler:
    Forbes, Amancio Ortega, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Murat Ülker, Warren Buffett, Bill Gates, Türkiye
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